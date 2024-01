Izquierda por Almería tuvo 152 votos en las elecciones andaluzas y puede que su líder tenga más moral que el Alcoyano, pero también sabe que no va a ser diputado por Lugo. Solo busca que su partido empiece a ser conocido

¿Por qué se presentan en Lugo?

Es chocante, porque pone Izquierda por Almería en la lista, pero es que el partido se creó en 2010 con ese nombre y después, en 2019, lo cambiamos a nacional.

Será difícil que tengan votos.

Sé que será bastante difícil, pero me ha llamado gente de Lugo ofreciéndose incluso por si necesitábamos apoyo para las listas.

¿Y por qué eligieron Lugo?

Queremos ir creciendo y en Lugo se necesitaban solo 18 personas para las listas, y somos los que estamos en el partido. Queremos ir creciendo y que se nos conozca y se sepa qué queremos.

¿Y qué quieren?

En primer lugar, que se apoye a las personas más vulnerables y a las trabajadoras, también revisar exhaustivamente los impuestos, dar más presupuesto a la educación y, sobre todo, intentar que las colas en la sanidad se agilicen, ya sea en Primaria, en Especialidades o en Urgencias, y que el personal no tenga que desplazarse a otras comunidades o países.

¿Y conoce Lugo?

Estuve allí hace algo más de veinte años. Estoy en la Asociación contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y fui porque había habido un problema con un preso, que le habían pegado.

¿Harán campaña?

Sí, vamos a subir a Lugo. No sé si subiré ya para el inicio de la campaña, el 2 o el 3, o la semana siguiente, porque varios de los compañeros que van en la lista son conserjes en colegios aquí en Almería e igual no pueden coger muchos días. No sé cuántos podrán estar, pero creo que sí irá Serafín Maldonado, que es el segundo de la lista.

En las elecciones autonómicas de Andalucía tuvieron 152 votos. Sorprende que se atrevan a participar en las gallegas.

En las andaluzas nos presentamos en coalición con Recortes Cero y yo también me quedé asombrado de los resultados. Ahora ya no vamos a ir más en ninguna coalición. La decisión de ir a las gallegas fue un poco espontánea y no habrá mucho tiempo para hacer campaña, pero espero tener más votos en las gallegas que en las andaluzas.

¿De dónde viene Juan Andrés Ruiz?

Estuve en Izquierda Unida en el tiempo de Anguita y después estuve en Podemos bastante tiempo, actuando incluso como interventor y apoderado en las elecciones en Almería y en la zona de Granada. Pero en 2019 hicimos nacional Izquierda por Almería y ahora ya me centro en el partido y en la asociación que trabaja por los vulnerables.

Y quienes forman parte de Izquierda por Almería?

Aquí no habemos nadie que seamos capitalistas, sabemos lo que es aguantar treinta días para cobrar y después volver a esperar otros treinta.

¿A qué se dedica la asociación?

Es la Asociación contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales. Llevamos treinta años ayudando a los más vulnerables, como personas con problemas por asuntos de extranjería, por problemas laborales o mujeres maltratadas. Hace solo unos días me llamaron de Madrid para ir a ayudar en un problema laboral y digo yo que lo haremos bien si nos llaman de tantos sitios cuando hay personas con dificultades.