El gerente del Club Clavicémbalo, Alberto Grandío, acaba de realizar en Facebook una petición tan peculiar como el local que dirige: "O que ou a que levou o venres noite unha man do manequín do Clavi que a devolva, que el non che fixo nada e bótaa de menos. Podes tirala por riba da porta e así non se enterará nin el".