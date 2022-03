Por que hai parellas cuxos membros morren case ao mesmo tempo?

Esta tendencia ten unha explicación bioquímica e psicolóxica, segundo diversos estudos científicos, como os do Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos ou o da revista New England Journal of Medicine. Neles, as persoas expertas atribúen esta situación ao estrés que provoca a perda dun apoio básico nos eidos emocional, financeiro ou social, entre outros campos.

Así, aseguran que o sufrimento que conleva o falecemento do cónxuxe produce un debilitamento do sistema inmunolóxico, factor que conduce a unha intensificación das enfermidades ou achaques previos. En concreto, nunha investigación desenvolvida con 518.000 matrimonios de 65 a 98 anos, viuse que o risco de morte tras a defunción da súa parella aumentaba nun 21% entre os homes e nun 17% nas mulleres.

Como é lóxico, isto tamén se pode producir fóra dun matrimonio: por exemplo, entre dous irmáns que leven toda a vida xuntos ou, en xeral, en calquera tipo de convivencia na que exista un vínculo moi forte entre dúas persoas.

