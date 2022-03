FRANCISCO RIVAS Chavarría protagonizó el primer caso de coronavirus en la provincia de Lugo. Le detectaron la infección en el Hospital da Mariña de Burela y al día siguiente ingresó en el Lucus Augusti con una neumonía bilateral. Este vecino de Foz, que es director de banca de empresas del Sabadell Gallego para Galicia Norte, pasó casi 40 días aislado antes de obtener el alta. Más tarde afrontó momentos complicado a causa de las vacunas, que le provocaron situaciones de fuerte malestar. El día 31 le toca prejubilarse, aunque no por razones de salud, a los 62 años.

Lo suyo fue un ejemplo de insistencia para que le confirmasen sí tenía o no covid.

Sí. La pandemia estaba empezando y se sabía muy poco de ella. Me contagié durante un viaje a Madrid. Al regresar estuve una semana enfermo en casa. Pensé que era una gripe, pero tenía subidas de fiebre. Le pregunté al médico del centro de salud que me atendíó esos días, en los que no estaba mi doctora de cabecera, y me contestó que parecía empeñado en estar contagiado. El malestar iba en aumento y acudí tres veces al hospital de Burela. Allí me detectaron la neumonía bilateral, al hacer una segunda placa, y comprobaron que era positivo en coronavirus. Al día siguiente, de noche y rodeado de medidas de seguridad, entré en el Hula, donde me alojaron en una habitación aislada con una doble puerta.

¿Cómo fueron aquellos primeros días internado?

Me advirtieron que mi estado era grave y que se trataba de una dolencia sin medicación concreta, de la que no se sabía mucho. Cuando llevaba una semana en el Hula me dieron de comer cocido y le comenté al neumólogo que no sabía a nada. Le extrañó que fuera el único que me quejaba. Aún no se había comprobado que el contagio te hacía perder los sentidos del gusto y del olfato. Una supervisora vigilaba que el personal se pusiese bien los equipos de protección y había problemas de suministro de Epis.

En esos días difíciles siempre trató de transmitir optimismo. ¿Por qué mantuvo esa actitud?

Tuve momentos malos, de dolores y fiebre alta, pero traté de mantener el humor para tranquilizar a mi familia y a mis amigos. Cuando te ves envuelto en una pandemia, el pesimismo no sirve de nada y transmitirlo al exterior o a la sociedad, a través de los medios, es nocivo. No puedes lamentarte y ponerte de parte de la enfermedad. Debes hacerle frente. Lo digo desde el punto sanitario y también desde el económico.

Puede decirse que su recuperación fue una auténtica cuarentena.

Sufrí los primeros síntomas el de febrero y estuve siete días en casa, dos semanas en el Hula y otras dos en casa hasta tener el alta definitiva, que se retrasó porque no me querían hacer la prueba PCR. Me dieron el alta ya avanzado el mes de abril.

¿Tuvo algún tipo de complicación después?

Tengo que decir que las vacunas son necesarias, pero creo que a las personas que tenemos un nivel muy elevado de anticuerpos deben hacerles pruebas antes de vacunarlos. Me vacuné dos veces y en ambas ocasiones me afectó mucho. La segunda vez fue la más grave, ya que se me revolucionaron las analíticas, que estaban perfectas quince días antes. Quienes pasamos un contagio fuerte deberíamos pasar revisiones previas a la vacuna para evitar reacciones desorbitadas.

¿Le dejó secuelas el covid?

Creo que no, pero estoy pendiente de que me hagan una revisión pulmonar. Apenas siento cansancio, algo que sí me pasaba cuando me dieron el alta. Ya incorporado al trabajo tuve dolores en una falange de la mano, así como alguna tos puntual, por una pequeña alergia, pero son cosas superadas.

Aparte de sufrir la enfermedad, en aquellos tiempos había quien estigmatizaba a los pacientes. ¿Le pasó a usted?

Ahora hay muchas personas que sufrieron el contagio, es algo asumido, con lo que convivimos. Aquellos primeros días existía una mezcla de miedo e ignorancia y se señalaba a quienes tenían covid. Hubo vecinos que divulgaron historias calumniosas sobre gente de mi entorno que no eran verdad. Lo que más me dolió fue enterarme de que hubo personas que se apartaban al ver a mis padres. Ahora todo está más normalizado.

¿Cree que esta dura pandemia está llegando a su fin?

Ya se hace demasiado larga. Mucha gente no pensaba que la crisis fuera a durar tanto, sobre todo en el aspecto económico, ahora agravado por la guerra. La rapidez en la creación de las vacunas nos hizo pensar que la salida de la crisis sanitaria iba a acelerarse, sin nuevas oleadas, y no fue así, pero es evidente que estamos cada vez más cerca de la necesaria vuelta a la normalidad. La gente está con muchas ganas de salir y de gastar. Habrá procesos expansivos si se lograr parar la guerra y se controla la inflación con una pequeña subida de tipos. El precio de las materias primas asusta y frena la recuperación, pero si acabamos con la guerra hay datos que invitan al optimismo. El mundo del turismo, tan importante para la economía española, lleva camino de recuperarse y los fondos Next Generation pueden ser una buena oportunidad.

¿Qué planes de futuro tiene?

El más inmediato es jubilarme el día 31. Por eso quiero aprovechar esta entrevista para despedirme de todos los empresarios de la provincia con los que colaboré durante esos años y a los que siempre traté de apoyar dentro de la lealtad que le debía al banco. Ahora me dedicaré a disfrutar de la familia, a mis asuntos personales y a trabajar en alguna fundación.