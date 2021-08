¿Qué hacemos ahora con esta mascota?

Cuando tenemos un perro o un gato, nos vamos una semana o dos de vacaciones y no nos lo podemos llevar, no es tan complicado encontrar un amigo o familiar que se quede con él. Pero ¿qué pasa cuando el animal no es tan común?

Las opciones son escasas, pero entre ellas se encuentra la residencia Lusco&fusco, en Outeiro de Rei. "Recibimos sobre todo solicitudes de cobayas y conejos, porque perros y gatos la gente suele tirar de conocidos o amigos", explican desde la residencia.

Y entre sus clientes se nota la tranquilidad de poder recurrir a un servicio de confianza. "Yo dejé a mis tres cobayas y mi conejo, con sus peculiaridades médicas, y quedé encantada con el trato. La propietaria es una gran profesional. Repetiré seguro", cuenta Carlota La.

Ante la pregunta de si hay más abandonos de animales exóticos en verano, Óscar Beceiro, veterinario de la Asociación Galega de Adopción de Exóticos (Agae), cuenta que "desgraciadamente en los exóticos se produce abandono todo el año".

Sin embargo, desde Marcelle en Outeiro de Rei afirman que "siempre que se acerca la temporada de vacaciones aumentan las llamadas solicitando la acogida de sus animales porque ya no pueden hacerse cargo de ellos".

Una situación que, según ellos, se produce "por la poca concienciación sobre la responsabilidad de tenencia de animales y, en el caso de los animales exóticos, se venden con escasa información siendo especies muy complicadas de mantener en las condiciones que respeten su bienestar físico y emocional".

Beceiro demanda más información, porque explica que en su mayoría estos animales tienen requerimientos y particularidades poco conocidos, aunque muchos se vendan al público como mascotas "fáciles".

Entre los animales exóticos más comunes están los conejos y las cobayas, y entre los que menos las carpas, las tortugas, periquitos, cerdos vietnamitas... En el hospital veterinario HA incluso cuentan que han atendido a un canguro o que en agosto cuidan a animales salvajes como el zorro.

Cuidados extra dependiendo del tipo de animal

Cuando hablamos de los cuidados extra que necesitan este tipo de animales todos los profesionales coinciden en que depende mucho del animal. "Cada una de las especies requiere unas condiciones de alojamiento específicas. Por ejemplo, un reptil debe mantenerse a unos grados de temperatura y humedad determinados, y un cambio de terrario brusco podría generar graves problemas a estos animales, incluso provocando que dejen de comer y poniendo en riesgo su salud".

"Otro ejemplo es el caso de las aves, que generan grandes vínculos con sus cuidadores. Una alteración podría suponer conductas como el picaje, que consiste en que se arranque sus propias plumas", explican desde los servicios veterinarios de Marcelle.

Beceiro explica que "lo que más duele es cómo se les trata a veces", y guarda con especial cariño (e indignación) la historia de cuando tuvieron que rescatar a tres cerdos vietnamitas.

Los animales habían sido dejados en una zona medio forestal, pero cerca había un área recreativa y los vio gente, lo que los salvó.

"Eran tres hembras, una recién parida con un lechón con la pata lesionada -el resto de la camada había desaparecido- y otra que estaba preñada y lo tuvo ya en acogida. Así que, de repente, la Asociación Gallega de Animales Exóticos, se vio cuidando a un crecido grupo de cerditos vietnamitas, con las dificultades y gastos que eso conlleva", explica resignado el veterinario.

Recomendaciones para llevar a los animales de vacaciones

En el caso de que las circunstancias nos lo permitan, y decidamos llevarnos a nuestros animales de vacaciones, ¿cómo podemos asegurarnos de que estén bien?

Algo importante que tener en cuenta son las temperaturas. "Son diferentes porque la mayoría de mamíferos y aves son capaces de regular su temperatura corporal porque son homeotermos, mientras que los anfibios, reptiles y peces son ectotermos y dependen más de la temperatura ambiente, que regulan cambiando de lugar en su instalación", explican desde veterinarios exóticos Madrid.

"Un buen truco para tener una zona de la jaula fresca es ponerles una botella o bote de cristal con hielo para que el animal se acerque a refrescarse cuando le apetezca. La alternativa a la botella son las hieleras que se utilizan para transportar comida fría. En los viajes podemos poner una debajo del transportín para refrigerar y también evitar intoxicaciones accidentales por el líquido de su interior. Recomendamos las hieleras aunque el coche disponga de aire acondicionado, porque las condiciones del interior del transportín pueden ser muy diferentes a las del habitáculo del vehículo y es una manera de asegurar la temperatura correcta al animal", indican los profesionales de veterinarios exóticos Madrid.

Algo que también remarcan es la necesidad de tener el calendario de vacunación de nuestra mascota al día, y el pasaporte en caso de necesitarlo. "Aunque no tengamos intención de sacarlos a la calle, nosotros mismos podemos haber entrado en contacto con patógenos y traerlos en el cuerpo, la ropa o los zapatos. Teniendo las vacunas al día reduciremos también el riesgo de transmitirles enfermedades", describen.

¿Qué hacer si nos encontramos con un animal exótico o salvaje?

Los expertos recomiendan que en caso de que un animal que no encontremos en el exterior nos deje acercarnos, debemos tener mucho cuidado, ya que en esas situaciones suele estar desorientado o nervioso. "En el caso de que podamos aproximarnos no hacer movimientos bruscos, ni levantar mucho la voz, ya que puede ponerlos en tensión2, recomiendan los veterinarios.

El siguiente paso es mirar si tienen alguna correa o etiqueta identificativa para llamar a sus dueños en caso de que se hayan perdido. En caso contrario, lo más seguro es asegurarse de que estén bien, ofreciéndole un poco de agua si lo vemos necesario, y llamar a la protectora más cercana para que puedan encargarse de ellos.

Tortugas de agua

Desde Marcelle remarcan que es uno de los animales más abandonados, porque cuando se compran en la tienda no alcanzan los 10 cm, pero cuando crecen pueden llegar a los 60 cm. Llaman a la responsabilidad y a la investigación de las necesidades de un animal antes de hacerse cargo de él.

La coneja Dálmata Greta

Estos simpáticos animales es mejor que no vivan solos por lo que se recomienda su adopción conjunta con otros compañeros de vida. La conejita ‘dálmata’ de la foto, Greta, estuvo al cuidado de la residencia Lusco y Fusco de Outeiro de Rei durante unos días.

Las cobayas, otra especie muy solicitada

En la asociación gallega de exóticos, este trío de machos jóvenes buscaba hace unos meses un hogar, ya que son una familia. Las cobayas son unos animales muy sociales, que deben vivir en grupo para asegurar su bienestar.

Las instalaciones para cuidarlos

En la residencia de Lusco & Fusco, estas son algunos de los espacios que tienen para acoger a este tipo de animales, las jaulas, ubicación y alimentación depende de la especie y del animal en concreto, siempre siguiendo las indicaciones de sus dueños.