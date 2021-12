Que facer se alguén fala da morte nas comidas de Nadal?

O primeiro que debemos facer é intentar normalizar a morte e entender, por duro que soe, que é unha etapa máis da vida. Aínda así, é normal que afloren máis as emocións nunhas datas tan entrañables e habitualmente tan familiares coma estas.

Dito isto, hai que observar se ese familiar que tanto fala do tema ten algunha outra conduta preocupante, coma o pensamento frecuente de que debera ter falecido el en lugar da persoa que verdadeiramente morreu, a aparición de mecanismos de defensa coma a negación da defunción do ser querido ou a crenza obsesiva de non ser quen de refacer a súa vida.

Estas tres reaccións son síntomas do que se coñece como dó patolóxico e indican que non está a asimilar o falecemento dun xeito san. Neses casos, o máis recomendable é buscar axuda profesional na psicoloxía para aprender a identificar os sentimentos e, deste xeito, poder afrontar a situación ata acadar unha recuperación plena. Isto non significa en ningún caso negar a dor dunha perda, senón aprender a seguir adiante mellorando a saúde emocional.

