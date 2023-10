"Hay que educar en empatía en casa y desde que son pequeños"

¿En qué señales de alerta deben fijarse los padres para darse cuenta de que su hijo puede estar siendo acosado en el colegio?

Hay que detectar cómo está anímicamente, si está triste o ansioso. La ansiedad sale en forma de irritabilidad constante en edades tempranas (hasta los 10-11 años) y en los mayores en forma de contestaciones, actitudes o acciones hacia uno mismo negativas (autolesionarse, hablar del suicidio…). En cuanto a la tristeza, el niño suele presentar un cuadro de desgana constante, cansancio, y una comunicación pobre. Esto suele ir acompañado de pensamientos negativos o de conductas y pensamientos rígidos. En ocasiones tienen ataques desmedidos de ira, rabia… Por otro lado, se puede producir una parálisis y una evitación "sin sentido" del colegio. Cuando el miedo a asistir es muy intenso es como que la persona no se puede mover. También puede ocurrir que se queje de dolencias físicas todos los días, o que presente lesiones inexplicables, aunque sea en lugares comunes. Finalmente, el sueño y el apetito son dos cosas que siempre se ven afectadas.

Si nuestro hijo admite que le están acosando, ¿cómo aconseja que los padres se enfrenten a esa situación?

Lo primero es saber que si el niño lo ha dicho, es que lleva tiempo sufriéndolo y por tanto no hay que hacer de menos el sentimiento de lo que está viviendo y tener una escucha activa. Reforzarle y decirle que se está muy orgulloso de que haya sido valiente y que lo haya dicho. Lo segundo es hablar con el centro lo antes posible, detectando al acosador o a los posibles acosadores. Por otro lado, los padres deben entender cuál es el motivo por el que le acosan y ayudar al hijo a que se defienda de lo que le dicen. Se puede reforzar asimismo la autoestima del niño haciéndole referencia a todas los dones y virtudes que tiene. Y potenciar su inteligencia social ampliando el círculo de amistades. Finalmente, y en caso de no haberse producido un cambio, hablar con los padres de los acosadores.

Al revés, ¿qué indica que nuestro hijo tiene un comportamiento acosador y cómo evitarlo?

Es difícil muchas veces detectar que nuestro hijo puede ser el acosador y aceptarlo, pues es aceptar que nuestro hijo hace sufrir a otros. Por otro lado, el acosador puede encontrarse en una situación familiar complicada, por lo que llama la atención fuera. Sin embargo, cada vez se da más que los niños que son muy reforzados en casa ejerzan mayor presión sobre otros. Hacerles pensar que lo suyo siempre es lo mejor, que siempre hacen todo bien o incluso no ponerles límites, hace que en el colegio busquen esa aprobación y por tanto desarrollen una necesidad de reconocimiento del grupo. Esto lleva a que el niño carezca de inteligencia emocional, no percibe que hace daño. Esto está muy relacionado con la baja tolerancia a la frustración que le lleva a responder de forma agresiva ante las cosas que no salen como él/ella quiere. Esta baja tolerancia también lleva a responder de forma envidiosa e irritable ante el bien ajeno o ante la posibilidad de que otra persona es mejor que ellos, por lo que ahí empiezan el acoso, normalmente verbal, que con el tiempo se extrapola a físico o a cibernético. La clave está en educar en empatía y emociones a nuestros hijos desde que son pequeños en casa. Reforzarles en el "no", en los límites, en que eso no se hace. Un niño necesita límites. La clave es saber que la educación empieza en casa. Y más que en casa, en la relación entre los progenitores y los hermanos. Uno no puede pretender que su hijo trate bien al resto si trata mal a los que le rodean. Los padres educamos sobre todo, con el ejemplo.

"Si nuestro hijo se ha decidido a admitir que está siendo acosado es porque lleva tiempo sufriéndolo"

¿Por qué razón aumentan los casos de acoso en la infancia?

Porque cada vez somos más individualistas y menos empáticos. El ir corriendo por la vida con problemas de tiempo hace que a los padres les cueste en muchas ocasiones empatizar con los hijos. Están solo en el hacer, pero no en estar y hablar. De ahí que a los niños cada vez les cueste más ser empáticos con los demás cuando crecen. El hecho de tener menos hermanos tampoco ayuda. Y la sobreprotección de los padres también lleva a que el niño no vea los límites y pueda ser acosador.