Por que os cadáveres adoitan ter as mans cruzadas?

A explicación ten que ver, fundamentalmente, con factores culturais relacionados coa tradición católica e que, por suposto, varían considerablemente en función da relixión e as crenzas dos seres queridos. Así, colocar as mans sobre o torso en posición de rezo evoca unha sensación de solemnidade a quen ven o cadáver nun contexto de intimidade como é o do velorio.

Esta mesma razón é a que está detrás de poñer un rosario ou un crucifixo entre as mans da persoa falecida, así como un crucifixo na tapa superior interna do ataúd. Nalgún caso, é o propio defunto quen elixe os símbolos cos que desexa ser enterrado.

Aínda así, tamén é posible preparar os corpos de xeito que os brazos queden de xeito paralelo ao torso. De feito, o máis frecuente é que sexa a familia a que decida unha ou outra opción, con carácter previo á intervención dos profesionais da empresa fúnebre. O obxectivo é que a última imaxe que gardarán na súa memoria da persoa falecida sexa a máis acaída ao seu pensamento.

