Que alternativa hai se os meus nichos están ocupados e preciso espazo para outro familiar?

Esta é unha pregunta moi frecuente nos últimos tempos polas limitacións de espazo nos cemiterios galegos. En situacións coma a súa, o meu consello é recorrer á exhumación dos restos cadavéricos para a súa reubicación noutra arca de menor tamaño ou ben para a súa incineración.

Nestes casos, o primeiro paso é solicitar as autorizacións preceptivas para poder levar a cabo estes traballos, que difiren lixeiramente segundo se trate dun cadáver xudicial ou non. Sexa do tipo que sexa, a normativa sempre esixe, en primeiro lugar, achegar toda a documentación da que se dispoña, coma a data e causa do falecemento, cemiterio e número de sepultura e, se a houbera, a titularidade da escritura do espazo no que se atope enterrado o corpo.

Unha vez obtidos os permisos, que se conseguen tras o pago dunhas taxas, cómpre entrar en contacto co camposanto en cuestión para acordar o momento de realización destas tarefas. Existen empresas, coma Serfuja, que fan un asesoramento continuado para apoiar ás familias durante estes procesos.

