El PXOM en O Carme se revisará para ampliar la protección del Camiño

El diseño urbanístico del barrio de O Carme que figura en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tendrá que ser modificado para incorporar el cambio de trazado del Camiño Primitivo que aprobó la Xunta de Galicia en el año 2012. El grupo municipal de Ace-EU anunció esta semana que pedirá en el pleno la adaptación del documento urbanístico a las exigencias de protección que exige la ruta jacobea, aunque el concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, avanzó ayer que el gobierno local ya contempla este cambio del PXOM y que se prevé hacer a través de una modificación puntual.

Piñeiro explica que "non ten sentido que cada vez que hai un ámbito novo se cambie o PXOM", por lo que apostó por hacer una modificación puntual que incluya todas las novedades. En este sentido, recordó que los técnicos municipales ya trabajan en la inclusión de la vía romana XIX en detalle al plan general, ya que ahora solo figura en el plano general del documento. "Imos consultar á Consellería de Cultura como facer esta e outras incorporacións, como a do novo trazado do Camiño Primitivo no Carme, se como corrección de erros ou modificación puntual", comentó el concejal, quien cree que será esta última opción la que se utilizará para regularizar el cambio de trazado del Camino Primitivo en el PXOM.

En todo caso, Daniel Piñeiro asegura que desde que la Xunta decidió variar la ruta jacobea en O Carme, cualquier licencia que se tramita en el Concello afectada por este nuevo trazado, se envía a Patrimonio para que dé un dictamen, por lo que asegura que no hay ningún incumplimiento legal aunque el plan general no recoja todavía los cambios.

Se mantendrá la zona de seguridad en la antigua traza por Regueiro dos Hortos, por lo que se ampliará la zona verde en el barrio

El edil puso como ejemplo otro cambio normativo que se produjo hace año y medio y que afecta al aeródromo de Rozas y a terrenos del entorno, entre ellos a varios de la parroquia lucense de Teixeiro. "Agora hai un ámbito de protección aeronáutica que non está recollido no PXOM, pero os técnicos do Concello xa os teñen en conta á hora de conceder permisos", señaló Piñeiro, quien añade que esta modificación también será recogida en una modificación puntual del plan general.

Regueiro dos Hortos. El cambio de trazado del Camiño Primitivo no implicará en todo caso una desprotección del tramo modificado y que discurre por Regueiro dos Hortos, según confirmó el concejal de desarrollo sostenible. Piñeiro aclara que se mantendrá la actual zona de seguridad de la anterior ruta, lo cual implicará que se incrementará la zona verde prevista en el desarrollo urbanístico de O Carme, el Peri 6.

Este plan especial, que tendrá que promover el Concello en cooperación con los propietarios, porque así fue aprobado en su día por el pleno municipal, deberá también de ser modificado a raíz del cambio del PXOM en O Carme, como así recuerda Ciudadanos. Este grupo municipal plantea aprovechar esta circunstancia para ejecutar anticipadamente el sistema general que contempla una zona verde en el centro del barrio, para que sean después de los propietarios los que desarrollen las parcelas.

De hecho, recuerda que esta fórmula ya fue utilizada por el Concello para obtener los terrenos para el nuevo colegio del Sagrado Corazón y dice que también es lo que ha hecho de cara a derribar el tapón de la Avenida da Coruña.