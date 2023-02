El Puro Cora premia a Darío Villanueva por su trayectoria

El catedrático, crítico literario, exrector de la USC y exdirector de la RAE Darío Villanueva Prieto (Vilalba, 1950) resultó elegido ayer por unanimidad como el ganador del trigésimo Premio Puro Cora, concedido por el Grupo El Progreso, por su extensa y prestigiosa trayectoria.

El jurado estuvo compuesto por Blanca García Montenegro, presidenta editora del Grupo El Progreso; José de Cora Paradela, vicepresidente del grupo y consejero editorial; Lois Caeiro, exdirector de El Progreso; Miguel Ángel Rodríguez, director de Diario de Pontevedra; Pedro Pérez, director adjunto de esa cabecera, y Alfonso Riveiro, director de El Progreso.

Premiados Puro Cora. EP

José de Cora, secretario y portavoz del jurado, definió a Villanueva como "un dos filólogos, analistas e críticos máis sobranceiros do castelán moderno, xunto co galego o instrumento esencial para o traballo dos profesionais". "Un premio xornalístico como é o Puro Cora tiña a obriga de contar na súa nómina de personaxes distinguidos cunha figura como a de Darío Villanueva Prieto", añadió De Cora.

Este reconocimiento, que coincide con el 115 aniversario de este diario, le llega al chairego un año después de ser galardonado con el Umbral al Libro del Año por Morderse la lengua. "Villanueva é xa un clásico na súa especialidade e os seus últimos títulos son proba manifesta da súa autoridade nas máis polémicas controversias que nestes anos afectan á escrita ou mesmo a gramática e á esencia do idioma. As consideracións de Villanueva xa se viron referendadas, non só por opinións de importantes especialistas, senón tamén por numerosos premios do máis alto nivel", destacó el jurado.

"Por outra banda, o seu currículo é tan extenso coma prestixioso e o xurado tampouco quere esquecer neste momento, o exercicio directo da profesión por parte de Villanueva, con artigos de opinión sempre lidos e ben recibidos, moitos aparecidos nas páxinas de El Progreso", expresó José de Cora.

EXTENSO CURRÍCULUM. Darío Villanueva es profesor emérito en la USC, de la que fue rector entre 1994 y 2002. Fue además director de la RAE, cuyo cargo asumió de 2014 a 2018, al tiempo que la presidencia de Fundéu y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Entre sus libros figuran Estructura y tiempo reducido en la novela (1977); Trayectoria de la novela hispanoamericana actual, escrito en colaboración con J.M. Viña Liste (1991), Valle-Inclán, novelista del modernismo (2005), Da palabra no tempo. Estudos e ensaios de literatura (2007); El Quijote antes del cinema (2020). Su autobiografía universitaria y académica De los trabajos y los días. Filologías (2020) y Morderse la lengua. Corrección política y posverdad (2021) son sus últimos libros.