La purga de Rivera llega a Lugo

No es nuevo el control que la dirección nacional de Cs ejerce sobre sus cuadros territoriales, pero el partido de Albert Rivera acaba de ir un paso más allá en Lugo. La formación vetó el nombramiento del periodista Camilo Friol como trabajador del grupo municipal. Friol ya ejerció como asesor y responsable de comunicación en el anterior mandato, por lo que la decisión causó sorpresa.

Como el resto de personal de confianza de los grupos políticos, Friol fue cesado en junio y vuelto a nombrar a mediados del mes pasado, y aunque el nuevo cese todavía no se ha producido, el periodista anunció que está de nuevo en el mercado laboral y el martes recogía su material de la oficina.

La portavoz de Cs en el Concello, Olga Louzao, rechaza pronunciarse sobre lo sucedido hasta la reunión que la agrupación local mantendrá el lunes de la próxima semana. Louzao se limitó a confirmar que la dirección nacional no aprobó el nombramiento de Friol y que ella le informó de esta circunstancia, pero matizó que "aínda non está cesado e que foi el o que, en consecuencia, vendo o que hai, tomou a decisión [de marcharse]". La política rehusó precisar si esto significa que el grupo local podría mantener su criterio frente al de la dirección nacional para que Friol siga en su puesto. El periodista militó y trabajó para el BNG antes que para Cs y Louzao llevaba a gala haber contratado al asesor con criterios profesionales y no de partido.

La práctica más habitual tanto en Cs como en el resto de formaciones políticas es que el personal de confianza sea militante o afín. El BNG selecciona a sus trabajadores directamente entre su militancia, buena parte de los asesores del PSOE también son afiliados y en el PP se dan ambos casos. De momento se desconoce quién sustituirá a Friol.

Louzao rechazó pronunciarse abiertamente sobre el veto al trabajador, pero dejó intuir su disconformidad con la decisión, al igual que hizo en otras ocasiones con otras decisiones, como cuando a mediados del mes pasado dimitió como portavoz de Cs en Galicia. En ese momento, en una entrevista en este periódico, la concejala aseguraba que siempre hizo la política que quiso -"se houbo imposicións non lles fixen moito caso", afirmaba-, pero a la vez manifestaba su desacuerdo con la posición de Cs en algunos temas, como los acuerdos con Vox, o la propia gestión del partido en Galicia. "Creo que debe ter unha estrutura máis forte", afirmaba días después de que anunciara una dimisión a la que, según algunas voces, fue invitada y que coincidió con la destitución de la dirección de Cs en Ourense.

En el pasado, el partido de Rivera ya hizo otros vetos y cambios polémicos en Galicia, al igual que en otros lugares -por ejemplo en listas electorales-, lo que dio lugar a bajas. En los últimos meses también fueron sonados algunos abandonos a nivel nacional, incluso de miembros fundadores, y en julio Rivera dejó fuera del consejo nacional a voces críticas.