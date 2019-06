Puntos calientes del futuro bipartito

El PSOE y el BNG iniciarán este lunes una negociación para un gobierno de coalición con cierto optimismo. Sin embargo, las posiciones tienen posiciones opuestas en algunos temas, como el que saltaba estos días a la actualidad: la gasolinera de Carrefour, cuya ilegalidad confirmó el TSXG.

Carrefour, gasolinera que no gusta y que puede salir cara

La prudencia que caracterizó al BNG en los últimos años es ahora aún más necesaria y Arroxo evita pronunciarse sobre cómo debe actuar el Concello. El fallo del TSXG es la respuesta a un recurso de la parte demandante, un empresario que se sintió perjudicado, puesto que el Concello ya decidió no recurrir en primera instancia. La previsión es que la multinacional apele al Supremo y que, si este confirma la ilegalidad, pida daño patrimonial al Concello. Ya en modo gobierno, el viernes Arroxo recordaba que el BNG se opuso a la gasolinera "porque nos parecía unha barbaridade", pero advertía de que hay que meditar las decisiones porque el Concello "ten que defender os intereses dos veciños. A ver se se vai converter noutro Garañón", indicaba.

No a la playa de A Tolda, pero sin renunciar a As Saamasas

El BNG no se opone a la zona de baño que prevé el PSOE aguas abajo del restaurante O Muíño, y menos si hay trámites avanzados, pero cree que no hay que renunciar a hacer otros accesos sencillos al río, que no supongan un gran impacto ni mucha dificultad de permisos. "Demostramos que era posible conseguir permisos nas Saamasas", recuerda Arroxo sobre la gestión personal que hizo con la Xunta y la Hidrográfica en 2017. Más de una zona de baño permitiría que los usuarios se repartieran y el río sufriera menos.

La urgencia de acabar un PXOM que al BNG no le gusta

El BNG votó en contra del nuevo PXOM porque cree que sienta las bases de un modelo urbanístico medioambientalmente insostenible y que no responde a las necesidades de Lugo. Queda pendiente el 5% del documento, donde todavía están por hacer ajustes en urbanizables como los previstos en el entorno del Hula, que, como otros, no entusiasman al BNG. La formación apuesta por empezar a revisar el PXOM y cree que la parte sin aprobar es una oportunidad para eso, pero también reconoce que el hecho de que parte del municipio siga con unas normas urbanísticas de 1991 tiene "consecuencias tremendas. Hai que ser responsables e buscar o mellor, hai xente agardando", afirma Arroxo, quien ve necesario desarrollar los terrenos del entorno del Hula para dotarlos de servicios, pero con otra planificación.

Acuerdo en más pasarelas, pero distintas

El BNG ve "un despropósito" la pasarela prevista sobre la N-VI, a la altura del Anxo Carro, por su coste y porque cree que no será útil. Sin embargo, la obra ya está adjudicada. Los nacionalistas ven más útiles sendas pasarelas para unir los parques Rosalía, Marcos Cela y Miño. Defienden también una estructura de este tipo para mejorar la accesibilidad al centro de salud de San Roque. El gobierno asegura que es técnicamente inviable.

El BNG ve posibles cambios en proyectos del Muramiñae

El Concello dispone de 12,5 millones (el 80% son fondos europeos de la estrategia Dusi) para invertir hasta 2023 dentro del plan Muramiñae. El PSOE ya trabaja en varios proyectos, pero el BNG cree que hay margen para hacer cambios siempre que los nuevos proyectos se enmarquen dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Las pasarelas de unión de los parques podrían encajar, opina. No así el pabellón que proponía en Lamas de Prado.

Penalización a viviendas vacías y a terceras propiedades

Los nacionalistas proponen subir el Ibi a las viviendas vacías y a la tercera vivienda. El impuesto lleva varios años congelado y el programa del PSOE no incluye ninguna medida distinta.

Supresión inmediata de semáforos en la Ronda

El PSOE hizo guiños al BNG en el anterior mandato, como la reducción a 30 de la velocidad en la Ronda da Muralla, pero no cumplió con otros compromisos, como la peatonalización de A Mosqueira. Será, con seguridad, una medida que exigirán los nacionalistas en la negociación, al igual que la supresión inmediata de la mayoría de los semáforos de la Ronda.

Parecidos razonables

Zonas verdes. Extender paseos

Hay coincidencia para extender el paseo del Rato hasta Albeiros. El BNG quiere llevarlo también hasta A Campiña y el PSOE, acondicionar el monte comunal entre A Fervedoira y el Hula.



Movilidad. Más carriles bici

Los potenciales socios apuestan por dar más espacio a las bicis, pero el BNG cree que el plan para hacer 15,2 kilómetros que prevé el PSOE fue diseñado "por alguén que nunca pedaleou".



Basura. Tiempos de compostar

El nuevo contrato de la basura debe incluir, por ley, tratamiento separado de residuos orgánicos y el BNG quiere implantar ya composteros comunitarios.

Gallego y gaitas, marcas del BNG

Cultura y BNG son dos palabras que suelen ir unidas. En las dos ocasiones en las que los nacionalistas cogobernaron se ocuparon de esa área, que les permite "promover os contidos culturais vencellados ao país na programación de todas as accións que se organicen dende o Concello", como figura en su programa electoral.



Lengua gallega

En el bipartito de 2011 se alcanzó uno de los acuerdos más llamativos del mandato, la aprobación por unanimidad de una ordenanza para la promoción de la lengua gallega. Recientemente, el Supremo confirmó la nulidad de varios artículos al considerar que vulneraban la legislación que establece la cooficialidad de gallego y castellano, en detrimento de este. El BNG también seguirá apretando para eliminar la simbología franquista, "cumprindo estritamente a Lei de Memoria Histórica".



Arde Lucus

El BNG gestionará, probablemente, cultura pero no pedirá el Arde Lucus, fiesta con sello socialista.