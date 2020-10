El pulpo en la calle y los avisos para evitar riesgos marcan el inicio de la fiesta

Los pulpeiros apostados a las puertas de un buen número de establecimientos de hostelería son una de las imágenes que marcan el inicio este domingo de un San Froilán diferente: sin casetas en el Parque, ni atracciones, ni ferial... Solo habrá actos de carácter cultural en una semana que arranca con llamadas a la responsabilidad ciudadana y con críticas a la irresponsabilidad de los políticos de CSIF, el sindicato con más representación en la Policía Local.

La edil de cultura, Maite Ferreiro, hizo el sábado un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia. El San Froilán no será una fiesta, sino una semana de actividades culturales, insistió la edil, que dijo que su departamento centra toda la atención en la seguridad de los artistas y del público. Ferreiro pidió que se extremen las precauciones en las comidas y se respeten todas las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias.

Esos llamamientos no han bastado para evitar críticas a la organización de eventos, como las lanzadas ayer por CSIF, sindicato mayoritario en la Policía Local, que sostuvo que la situación «es muy dura» y no es tiempo de fiestas. Reclamó responsabilidad a los políticos, para que sigan los pasos dados en ciudades como Zaragoza, donde se suspendieron las fiestas patronales.

"Ni la Policía ni nadie puede evitar las posibles consecuencias que la celebración de este tipo de actos pueda traer", advierte el sindicato policial, que dice que si en unos días aumentan los casos "los únicos responsables serán los políticos que gobiernan en el Ayuntamiento, no la Policía, que está trabajando en la calle desde el 14 de marzo sin descanso, intentando que todo vaya lo mejor posible, buscando por todos los medios que la pandemia no se extienda, poniendo para ello en riesgo incluso su salud y la de su familia para dar el mejor servicio al ciudadano".

Cuestionan que se pueda garantizar la seguridad en las actuaciones, incluso aunque el público esté sentado y guardando las distancias, ya que es imposible asegurar que la gente no se aglomere, por ejemplo, en las entradas o después de salir de los recintos de los espectáculos, dicen.

Las organización de espectáculos va en contra de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, remarca CSIF, que avisa de que la Policía no tiene capacidad para garantizar en esas circunstancias la seguridad ciudadana.

"Queremos denunciar que estas garantías, tan pregonadas por el equipo de gobierno municipal, no las pueden garantizar ni ellos ni nadie, porque no se pueden cumplir, y rechazamos de plano los anuncios de que estas medidas serán controladas y vigiladas por la Policía, porque la Policía no tiene capacidad para garantizar lo que estos políticos afirman. Tenemos la impresión de que Lara Méndez y sus socios de gobierno organizan todos estos saraos para autobombo y publicidad, pero después lavándose las manos, cual Pilatos, pretenden trasladar la responsabilidad a la Policía", dice.