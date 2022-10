Una pulpada con aires de mitin

"Síntome arroupada polos que estades aquí", reconoció Elena Candia al presidir por primera vez como alcaldable la pulpada del PP, una cita tradicional que empezó con Fraga y que reunió este sábado a cerca de 800 personas, entre las que, además del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y del gallego, Alfonso Rueda, también se encontraban su equipo del partido, parlamentarios, senadores y grupo municipal.

Frente a un auditorio de militantes y simpatizantes, Candia aprovechó para desgranar algunas promesas electorales. Se comprometió a que si llegaba a la alcaldía bajaría el Ibi, ya que recordó que Lugo tiene "un dos máis caros de España e o máis caro das cidades galegas", a modificar el trazado del carril bici del que aseguró que "destrozou barrios e está afectando á seguridade" y a eliminar las listas de espera del Servizo de Axuda no Fogar.

Distintos momentos de la comida popular, que reunió en el restaurante A Fortaleza a cerca de 800 personas. VICTORIA RODRÍGUEZ

También insistió en su demanda de mejores servicios ferroviarios para Lugo y aludió a su presencia el día anterior en una manifestación para reclamar más conexiones por tren para Lugo que había organizado el BNG. "Hai determinadas reivindicacións que non teñen siglas porque son demasiado importantes", dijo y también mandó un mensaje a los convocantes. "Onte critican ao Goberno polo tren e o día anterior contribúen co seu voto a dar saída a uns orzamentos que non inclúen o tren para Lugo", señaló.

No solo tuvo críticas para los nacionalistas, sino también para el PSOE. A su juicio, Lugo tiene "un goberno de intervencións de pinta e colorea", que trabaja sin proyectos "importantes ou transformadores" y en constante competencia por ver "quén peonaliza máis, con ou sen xeito".

Insistió en que "ninguén vai ensinar ao PP como se peonaliza" y se mostró convencida de que "despois de 24 anos de goberno socialista" los proyectos más definitorios de la ciudad "seguen a ser os do PP". Dijo que optaba a la alcaldía porque Lugo "necesita unha administración colaboradora que non deixe perder oportunidades" y reconoció que le "doe un Lugo" como el actual.

El mismo verbo eligió el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para explicar por qué Candia se presenta como candidata: "Porque le duele su ciudad [aunque Candia es de Mondoñedo] igual que a mí me duele España".

En su primera visita a Lugo desde que dejó la presidencia de la Xunta para convertirse en líder del PP y senador, Feijóo repasó la carrera de Candia y se mostró convencido de que tendrá que dejar su acta de parlamentaria en mayo para asumir la alcaldía de Lugo.

Ante un público entregado, que le recibió con The best de Tina Turner de fondo, Feijóo arrancó aplausos con cada referencia a que estaba "no mellor sitio que se pode estar" y a que, según él, se le está afeando en Madrid que es "un político de provincias" y que "echa de menos Galicia". "Como si eso fuera algo malo", dijo.

Por su parte, el presidente del PPdG y de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la importancia de reuniones como la de este sábado, un tipo de actos que, a su juicio, "so é capaz de facer ben o PP" y que sirve para el encuentro e intercambio de opiniones. "La cercanía es, fue, y siempre será un valor que nos identifica", recordó.

Feijóo saluda a uno de los asistentes. VICTORIA RODRÍGUEZ

Aseguró que Lugo necesita "políticas que dean certezas" e hizo hincapié en que tres de cada cuatro euros de la Xunta van a ir a parar a "apoiar ás familias e empresas". Lamentó que la comunidad esté "perdendo oportunidades", señalando los proyectos de Altri, a Stellantis Vigo y a Showa Denko y criticando que, mientras que no se materializan, "prométense fondos europeos a proxectos que nin sequera existen".

También arroparon a Candia, entre muchos otros, José Manuel Balseiro, Paula Prado, Francisco Conde, Jaime de Olano, Joaquín García Díez, José Manuel Barreiro, Encarna Amigo, que llevó a su pequeña nieta, y Javier Arias, así como todo el grupo municipal. Se entregó a cada comensal un formulario para que hicieran propuestas concretas para Lugo.