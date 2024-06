Pullas al vuelo en el pleno de Lugo

Las pullas anduvieron al vuelo una vez más en el salón de plenos del Concello. Al igual que en otras sesiones, pero de forma más evidente en esta, la portavoz del PP, Elena Candia, intentó sacar provecho de la relación, en apariencia mejorable, que hay entre algunos miembros del PSOE. Elogió el tono amable del concejal Miguel Fernández, y lo contrapuso al de algunos de sus compañeros y al de la propia alcaldesa. Lo hizo en la defensa de una moción para mejorar el servicio de abastecimiento de agua y de reparación de fugas.

Con cintura y cierta socarronería, Fernández sacó datos para rebatir a la líder del PP y asegurar que las pérdidas de agua que puede haber son la mitad de las que calculan los populares. Reconoció que cualquier gestión —también la de la Xunta, dijo— es mejorable, pero defendió las mejoras realizadas y las previstas. Tras el debate y, aprovechando una salida, se acercó a Candia, un gesto que no pasó desapercibido.

Fernández pugnó con Paula Alvarellos por la alcaldía y las heridas no parecen cerradas. No es raro ver cierta distancia, como este mismo jueves antes del pleno, cuando el grupo socialista bajó a la calle a saludar a vecinos y Fernández se incorporó unos momentos después.

Los comentarios de Candia no cayeron en saco roto. Alvarellos puntualizó que lo suyo es vehemencia y que no debe confundirse con falta de educación, que es lo que cree que hay en concejales del PP, que hablan cuando no toca y a los que suele reprender. Aunque esta vez también lo hizo con su compañera Olga López.

Alvarellos también acusó a Candia de ponerse "de perfil" en asuntos controvertidos, como la planta de Coeses. Le afeó que no fuera a una reunión vecinal —estuvo en otras— y enviara a Miguel Couto, exsocialista que ahora colabora con el PP y que era edil, recordó, cuando hace años la empresa tramitaba la licencia municipal. Aunque en realidad había dimitido meses antes.

Y, como ya viene siendo habitual, el gobierno volvió a defender su gestión frente a la del ejecutivo ferrolano, única ciudad gallega que gobierna el PP y donde ahora es coordinador general el exinterventor de Lugo, que en alguna época tuvo mucho peso en el Concello y trabajó mano a mano con la actual alcaldesa.

"Estase celebrando tamén un pleno alí no que van créditos para facturas atrasadas e non hai debate porque é algo ordinario e legal", defendió Alvarellos. La casualidad quiso que, justo este jueves, sí hubiera debate.