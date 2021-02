"El puesto representa una gran responsabilidad para mí, sobre todo en estas circunstancias"

María isabel Pérez Fórneas tomó posesión este lunes como directora de la Biblioteca Nodal de Lugo, dependiente de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, mantuvo la primera reunión de trabajo con la nueva responsable del centro.



La directora ya formaba parte del equipo técnico de la biblioteca, un hecho que le permitirá continuar con la labor de su antecesora, María Elena García, quien cesa en el cargo a petición propia por motivos personales y regresa a su anterior destino en A Coruña.



¿Cuáles van a ser sus primeras decisiones como directora de la Biblioteca Nodal?

Desde siempre la Biblioteca tiene una función social y cultural que es primordial. Además, este centro está muy bien ubicado porque está en el centro de la ciudad, y en principio seguiremos con las premisas con las que estábamos: seleccionar todos los materiales, tanto en papel como en audiovisual, para niños y para adultos, para ponerlos a su disposición, así como organizar nuevas actividades culturales y exposiciones. Vamos, todas las materias que se tocan en una biblioteca pública.

"Las últimas estadísticas reflejan un aumento del 134% en el número de usuarios online"

¿Cuál es su trayectoria profesional?

Trabajo en la Biblioteca Nodal desde 1997, y antes estuve como estudiante en una bolsa de trabajo en la universidad. Con anterioridad estudié Biblioteconomía en la Universidad de Salamanca e hice un master en esta materia en la Autónoma de Barcelona. Mi trayectoria profesional se desarrolló íntegramente en esta biblioteca, desde hace más de 20 años.



¿Su trayectoria como trabajadora en la Biblioteca Nodal durante más de dos décadas le ayudará en el desempeño de su actual cargo?

Me ayudará sobre todo a conocer a todos los demás trabajadores de la Biblioteca, así como las cargas de trabajo. Después, mi experiencia será efectiva para algunas labores y para otras no tanto, como todo en esta vida. Pero como le digo, me incorporé hace nada y aún no me ha dado tiempo a saberlo.

¿Cuál fue su reacción cuándo le comunicaron su nuevo cargo en la Biblioteca Nodal?

Pues que es una gran responsabilidad, y sobre todo en las circunstancias actuales.



Precisamente en este instante, ¿cómo funciona la Biblioteca?

En la actualidad está cerrada al público hasta mañana como mínimo, ya veremos a ver como evoluciona la pandemia, puesto que somos una biblioteca con titularidad estatal pero con gestión autonómica. Así que, en función de las directrices que nos diga la Xunta, así actuaremos. Hasta ese momento, no existe préstamo de libros ni actividades organizadas, pero esperamos hacerlo pronto.

"En la actualidad, la Biblioteca Nodal cuenta con más de 5.000 socios activos, pero hay más de 30.000 carnés"

¿Qué tal ha funcionado la plataforma de la Biblioteca Nodal durante la pandemia?

Las últimas estadísticas reflejan un aumento del 134 por ciento de usuarios en la plataforma online. Cuando pasamos el confinamiento domiciliario no había otra método y la lectura pasó a la plataforma online. También crecimos mucho en nuestras RR.SS., ahora la Biblioteca Nodal también es creadora de contenidos



¿Con cuántos socios cuenta la biblioteca?

En estos momentos hay más de 5.000 socios activos que usan nuestros servicios habitualmente, pero carnés hay más de 30.000.