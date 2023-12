El puente dinamiza el turismo y anima las compras navideñas

"Estamos en el momento de mayores ventas", apuntaba este jueves José María Seijas, presidente de la Federación de Comercio. La campaña de Navidad está en pleno apogeo y el puente de la Constitución anima la actividad en las tiendas, en las que el desfile de clientes era este jueves continuo a pesar del mal tiempo.

Al igual que los comercios, también se llenan estos días los hoteles y las reservas de última hora están funcionando. Cheché Real, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería (Apehl), apuntaba que la ocupación final de este puente previsiblemente va a estar entre el 80 y el 85 por ciento en el conjunto de la provincia y que podría llegar al 90 por cientos en algunas comarcas. Ello, se lamentaba, a pesar de que la lluvia ha podido frenar viajes de esos que se planean en el último momento.

Las expectativas del sector han ido al alza en toda la provincia durante los últimos días y la elevada ocupación de los hoteles, viviendas turísticas y casas rurales de Lugo aumenta también la actividad en bares y restaurantes.

Personas comprando este jueves en la Plaza. SEBAS SENANDE

Y aunque la lluvia esté condicionando estas jornadas de descanso y el paraguas sea un complemento indispensable, han llegado muchos visitantes, cuya presencia se hace notar también en la plaza de abastos o el mercado, donde muchos turistas recalan en busca de productos de calidad. Son compras que se repiten mucho en verano y en esta época, en la que los viajeros ya están pensando en las mesas de Navidad y van en busca de productos distintivos de la tierra.

En los puestos de la Plaza y el Mercado apreciaban este jueves el interés por esos productos, pero no notaban aún un especial despegue de las ventas de marisco, uno de los símbolos por excelencia de los menús navideños.

Las ventas que se hacían este jueves eran de merluza, lubina o rodaballo. Aún no se notaba el tirón fuerte de marisco, besugo o bacalao que suele ser habitual de cara a las comidas y las cenas de Nochebuena. Lo normal suele ser comprar unas semanas antes para meter en el congelador y ahorrarse las prisas, las colas y las subidas de precio de los precios coincidiendo con el aumento de la demanda por las celebraciones de Navidad. En algunos puestos sí recibían consultas de turistas sobre la posibilidad de hacer encargos para las fechas, pero no se compraban tanto esos productos frescos para llevarlos ya y congelarlos.

Estas son jornadas en las que los lucenses que no se han ido de viaje aprovechan para hacer compras de cara a Navidad. El peso del cliente local no se hacía notar demasiado este jueves en la plaza de abastos o el mercado, pero sí en las tiendas o en As Termas, centro comercial donde sobre todo por la tarde había mucha animación.

El impacto del turismo en Lugo, con todo, se sigue centrando sobre todo en la hostelería, advertía este jueves José María Seijas, que dice que la llegada de visitantes genera, evidentemente, alguna "venta espontánea", pero que Lugo no es en este momento "un destino de compras" para el turista.

El sector, agrega, está empeñado en este momento en fidelizar al cliente local, a través de campañas promocionales. Llegar al público foráneo, sostiene, no es fácil y menos en este momento, en el que las obras del centro complican mucho la actividad comercial, hasta el punto de "hay comerciantes que facturan actualmente un 50 por ciento menos por la situación de caos total" derivada de unas obras que parecen planificadas por "aficionados", se lamentaba.

Esa queja se repite, pero las calles más comerciales de Lugo estuvieron llenas de vida este jueves durante buena parte de la jornada y solo los momentos de intensos chaparrones provocaron el vaciado de las vías más céntricas.

Ambiente este jueves en las tiendas del centro de la ciudad. SEBAS SENANDE

Con todo, Seijas dice que las ventas son contenidas. La inflación y la subida de las hipotecas pesa y el sector no espera en esta campaña que suban las ventas respecto al año pasado, al menos de forma relevante, dice.

Provincia. El impacto de la llegada de visitantes durante el puente se hace notar en toda la provincia, pero a nivel comercial el efecto se nota especialmente en la capital y en A Mariña. En ese sentido, y a pesar del escepticismo en la Federación de Comercio, hay hoteles de la capital en los que apuntan que en esta época el visitante que llega a Lugo viene en parte buscando hacer compras, además de queriendo disfrutar de luces y de ambiente navideño.

En tanto, en la costa lucense, la afluencia de turistas con motivo del puente está generando movimiento y actividad comercial, según confirman desde Acisa Ribadeo y Centro Histórico de Viveiro.

La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, indicaba que "no comercio e na hostalería estase notando moita presencia de xente e tamén nos aparcamentos, que están case cheos nestes días de ponte, hai moito tráfico e algún atasco tamén".

Los visitantes proceden de lugares como Madrid, Asturias y Castilla y León, sobre todo, pero también hay algunos llegados desde Barcelona o País Vasco. La pista de hielo y el Ribaxogo, abiertos hasta el 7 de enero, y el Mercado de Nadal, que funciona hasta este domingo 10, atraen hasta la localidad ribadense también turismo de proximidad de la comunidad gallega, sobre todo de Lugo.

En la ciudad del Landro también se percibe un incremento de los visitantes. "Se nota un montón, este miércoles festivo con el comercio cerrado había mucho movimiento en la calle y ambiente de vinos por la tarde noche en la hostelería", señala Isabel Méndez, la gerente de Centro Histórico de Viveiro, quien asegura que el fin de semana habrá ya cenas de Navidad.

El nacimiento a tamaño natural instalado por la Asociación de Amigos do Casco Histórico en el entorno de la iglesia de Santa María supone un atractivo más, junto a la iluminación, decoración de los comercios y la animación musical con villancicos que instala la patronal vivariense. "Todo forma un conjunto que hace más atractiva la ciudad, se respira Navidad por las calles de Viveiro, solo nos falta poner nieve artificial para completar la estampa navideña".

Venir a Lugo a hacer la mejor compra

Los turistas tiran estos días de las ventas en la Plaza y el Mercado. Allí, para María Fernández Vilanova, la mañana de este jueves estaba yendo "mellor do que esperaba, tendo en conta que fai un día horrible. Non contaba nin coa metade do que vendín". La demanda la sostenía "xente chegada de fóra, do País Vasco, Andalucía e Madrid".

El acopio para la vuelta a casa fue de "queixo, chourizo e carne", contaba. "Os de fóra quedan mirando para os queixos porque pensan que son os mesmos que os dos supermercados, pero hai que explicarlles que estes son típicos, feitos artesanalmente". Entonces, compran.

Interés en los encargos

En la Praza de Abastos, la pescadera Lorena Salazar estaba contenta con el ritmo de ventas de la mañana. "A inflación afecta a todo el mundo, pero esta mañana está siendo buena", comentaba.

Había pasado por su puesto gente de Alicante, Madrid, Valencia..., "lo normal en el puente, que vienen lucenses que viven fuera y compran, o turistas". Lorena explica que se vende "tanto para fresco como para congelar" y le preguntan por la posibilidad de hacer envíos fuera de Lugo.

Campaña: actividad sin más empleo en Lugo

La campaña de Navidad no va a generar en Lugo un aumento significativo de las contrataciones, sostiene José María Seijas. Apunta, en ese sentido, que "las ventas son sostenidas a partir del viernes negro y no se producen aglomeraciones". Sostiene que no se dan ya tanto "las compras de última hora" y no hay avalanchas que exijan especiales refuerzos de plantilla. Las compras de planifican y pocos regalos quedan para última hora, indica.