El puente animará los hoteles y la hostelería espera que las restricciones no condicionen

Aunque las predicciones meteorológicas no acompañan porque apuntan que el largo puente de la Constitución estará pasado por agua, las previsiones turísticas sí son halagüeñas.

Parece que la lluvia no echará para atrás a los que tienen planes de viajes de ocio para estos cinco días. Los hoteles de la provincia de Lugo, que siguen registrando reservas, estiman que superarán el 80% de ocupación y algunos incluso rozarán el lleno, sobre todo en sus tres principales destinos: A Mariña, la capital lucense y la Ribeira Sacra, de norte a sur.

Esa lluvia de visitantes que se espera estos días permitirá contener los efectos que tienen en los restaurantes las nuevas restricciones sanitarias que se han adoptado, como la limitación de comensales por mesa a ocho, con el fin de intentar frenar el repunte de casos de covid-19 que se está produciendo.

Uno de los alojamientos que rozará el lleno a lo largo de este fin de semana e incluso el próximo lunes es el Hotel Santiago de la capital lucense, que dispone de 67 habitaciones.

El responsable de este cuatro estrellas, Héctor Castro, atribuye ese buen comportamiento turístico, entre otras razones, a que Lugo es "un destino económico"y a lo bien que coincide el puente

Este hotelero asegura que "desde hace años no influye tanto el tiempo" en puentes como este porque los turistas "vienen con todo planificado". Ese alto nivel de ocupación es similar, a juicio del responsable del Hotel Santiago, a los demás puentes de este año, incluso, según destaca, al del pasado 1 de noviembre, que no suele ser una fecha propicia.

La capital lucense recibirá estos días turismo "de proximidad", según explica Héctor Castro. Los puntos de origen de los viajeros son, sobre todo, el resto de Galicia, Asturias y Castilla y Léon, e incluso Madrid. Héctor Castro, que asegura que explica que algunos huéspedes también aprovecharán estos días para establecer su campamento en Lugo y desplazarse a otros destinos porque, según explica, "estamos a 100 kilómetros de muchos sitios, como A Mariña o Santiago de Compostela".

Comparte esa favorable previsión el director del Hotel Méndez Núñez y de los Apartamentos Ciudad de Lugo, José Manuel Fernández, que cifra la ocupación en el cuatro estrellas, que dispone de 70 habitaciones, en un 90% para este fin de semana y en un 70% los demás días y en un 90% para todo el puente en el otro alojamiento, con 32 apartamentos.

"Es un buen puente para el tiempo que se prevé y para la situación de la pandemia", precisa José Manuel Fernández, que dice que ese nivel de ocupación es "habitual" en esta época del año "incluso en 2020" pese a la crisis sanitaria.

El director del Méndez Núñez y del Ciudad de Lugo también coincide en el perfil de los huéspedes. "El 50% procede de Galicia y el resto de Castilla y Léón, Asturias y Madrid", dice. El cuatro estrellas con más capacidad de la capital lucense, el Eurostars Gran Hotel Lugo, que cuenta con 167 habitaciones, tiene una ocupación del 65% para el fin de semana, aunque precisaban ayer que "siguen entrando reservas", por lo que prevén que ese porcentaje se incrementará, como para el resto del puente, que rozaba el 50%.

La capitalidad provincial amplía su oferta estos días con la puesta en marcha de otro cuatro estrellas, el Mercure Lugo Centro, sito en la Rúa Marina Española, que dispone de 89 habitaciones. restauración.

Uno de los atractivos turísticos de Lugo es su gastronomía. Los establecimientos de restauración confían en que ese alto nivel de ocupación hotelera se traduzca en un goteo de clientes para sus comedores.

Francisco López, del restaurante España, prevé "un buen puente" de la Constitución siguiendo la tendencia de este 2021, que, a su juicio, está siendo "uno de los mejores años de turismo que recuerdo".

Aunque ya ha tenido alguna cancelación de comida o cena de empresa o de reducción del número de comensales, debido a la situación de la pandemia, este empresario de hostelería cree que el condicionante establecido de solo ocho personas por mesa es "un mal menor" para su actividad.

No se muestra tan optimista para estos días Manuel Expósito, del restaurante Manuel Manuel, que dice que ya ha tenido tres anulaciones de comidas o cenas de empresa para Navidades.

Asegura que tiene "pocas reservas" para este puente, lo que atribuye a que aprecia "otra vez un recelo" entre las personas por la situación sanitaria, "Volvemos a estar en contención", dice.

Este hostelero recuerda que este puente también es aprovechado por muchos lucenses para visitar a los familiares en los pueblos e incluso para cumplir con la tradición de realizar las matanzas porcinas caseras.

A Montaña: el turismo de nieve mantiene su fortaleza

Las previsiones también son buenas en Pedrafita y Cervantes, donde el turismo de nieve mantiene su tirón. El hotel Grialia, en O Cebreiro, tiene sus plazas ocupadas entre este viernes y el martes. Su dueño, José López Valiña, confía en que se mantenga el paisaje nevado, tras los copos caídos este jueves.



También resaltó que hay un constante goteo de peregrinos, que no era habitual en esta época. Reservas El hotel Piornedo, en Cervanes, estará lleno este fin de semana. Para el lunes y el martes aún quedan plazas. "Los fines de semana solemos tener todo reservado", dijo su gerente, Mireia Rodríguez.

Los municipios costeros constatan el tirón que ya notan los fines de semana

"Viveiro está de moda", dice la jefa de recepción de los hoteles Urban y Ego, Sonia López, que sitúa al completo la ocupación para este puente pues "se hai algunha cancelación de última hora enseguida se volven a cubrir".

Reseña que en los fines de semana y puentes está habiendo mucho movimiento y que normalmente viene gente de lugares cercanos que "buscan combinar actividades de natureza con algo de cultura".

También en Viveiro, el gerente del hotel Augadoce, Jesús Louzao, lamenta que en su caso las noticias de nuevas restricciones no favorecen a las reservas. "Estamos ao 50% pero hai que ter esperanza, o clima non nos axuda moito pero esperemos que en Nadal remonte un pouco", señala.

De distintos sitios de Galicia, Madrid o la provincia de León son los huéspedes que recibe, "máis ben matrimonios" que buscan disfrutar de la tranquilidad, la gastronomía y los atractivos del municipio.

En Burela, el hotel Palacio de Cristal y el apartahotel A Cetárea tienen un 100% de ocupación para el sábado y ronda el 85% el resto del puente, aunque según re­conoce Chus Rivas, una de las gerentes de los establecimientos, "a previsión é a ir enchendo nos vindeiros días", puesto que con la pandemia se está acentuando la tendencia de hacer reservas de última hora.

La mayor parte de los visitantes llegan desde las comunidades del norte, Euskadi, Navarra, Asturias o Castilla y León. Y en Ribadeo el fin de semana la ocupación llega al 90% en el Parador y baja algo el resto de los días.

"En los últimos días han caído algunas reservas, pero el puente este año cae muy bien, así que esperamos que con las reservas de última hora que siempre hay, la ocupación sea buena", explica el director Antonio Graña.

En la casa de turismo rural El Lugar do Sixto, en la parroquia focense de Cordido, están satisfechos con el 80% que presentan estos días y con la seguridad de que acabarán llenado "porque hay gente de última hora, que no se queda todo el puente porque está de paso y cogen una o dos noches". En el restaurante, las reservas ya son del 100%.

Otras comarcas: cifras regulares y miedo a anulaciones

La ocupación en los alojamientos de Sarria se sitúa sobre el 50%, según señalaron varios establecimientos. Es el caso del hotel Alfonso IX, donde el 85% de las reservas son de nacionales y el resto de extranjeros.



Los visitantes también se decantan por los apartamentos turísticos, como constatan desde ByHouse, en el que percibieron un incremento este puente con respecto al del 1 de noviembre. Sus clientes son nacionales y estarán en Sarria dos, tres o cuatro días. Sin embargo, tuvieron ya alguna cancelación, que creen que pudo deberse al aumento de los casos de coronavirus en Galicia.



En la casa de turismo rural, Caxigueiro cuentan también con el 50% de las reservas y Casa Toirán tiene el establecimiento al completo durante todo el puente, con visitantes de Madrid y Valencia.



A Chaira



En la comarca chairega este no es un puente de grandes cifras turísticas, pero lo que en un principio parecían buenas expectativas se fueron empañando con el paso de los días.



"De momento no hay mucho movimiento, pero no suele ser una época fuerte", decían en el Hotel Vila do Alba, mientras en el Hostal Terra Chá aseguraban que se estaban viendo muchas anulaciones en central de reservas sobre todo. "Tenía buena pinta pero las anulaciones son continuas", indicaron.



El aumento de las cifras del covid y el mal tiempo parecen las principales causas del bajón en un sector que lleva mucho tiempo soportando la caída de la ocupación con las olas de la pandemia.



Ribeira Sacra



Espera una ocupación hotelera para este puente del 77%. De cumplirse, se produciría un descenso de siete puntos respecto al mismo periodo de 2019, cuando se registró un índice del 84%.



Desde el consorcio de turismo creen que esta bajada puede verse condicionada porque hace dos años, el Puente de la Constitución constituyó un fin de semana largo, de tres días. Además, la nueva ola de la pandemia y la incertidumbre acerca de las medidas de contención a tomar por las comunidades autónomas pueden influir.