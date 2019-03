LUGO. La decisión de la dirección federal del PSOE, en acuerdo con Gonzalo Caballero, de que sea Ana Prieto y no Sonsoles López Izquierdo la cabeza de lista al Congreso por Lugo, pese a ser la más votada en las asambleas de la provincia, ha molestado a militantes, al partido en Lugo y, por supuesto, a la afectada. López Izquierdo aún no descarta la posibilidad de renunciar al segundo puesto que le han impuesto desde Madrid y tampoco la de asumirlo y seguir adelante. "Lo que tengo claro es que puedo ser la más votada e ir de segunda, lo que nunca haría sería ir de primera sin ser la más votada", aseguró, en un claro mensaje a Prieto que, a través de las redes sociales, aceptó su liderazgo de la candidatura ya el mismo domingo.

La diputada provincial sin embargo, se debatía el lunes entre lo que considera que es su obligación - "toda la gente que me votó quiere que la represente"- y la necesidad de acatar lo que ve como una "corrección de posiciones" que carece de "criterios objetivos". "Me da rabia porque supone hablar de mí, pero tengo más experiencia política y relaciones más asentadas con colectivos sociales y culturales de la provincia, con los que llevo muchos años trabajando", dijo.

Cree que el segundo puesto sí se puede considerar como un regalo de consolación y añade que también es un presente "envenenado", al romper con la lista cremallera que la ley no exige pero de la que los socialistas han hecho siempre gala. "Es verdad que, desde el punto de vista feminista, da mucha potencia que dos mujeres encabecen la lista. Pero yo siempre he estado a favor de las listas cremallera precisamente para que los hombres no acaparen los primeros puestos. Porque la ley exige paridad, así que puedes poner hombres de salida y que sea paritaria pero sin igualdad real porque ellos son los únicos con posibilidad de salir elegidos", apuntó.

"No es que descarte renunciar, hay un plazo de aceptación de la candidatura y tengo que pensarlo. Pero quien te vota quiere que le representes, da igual el número. La política y la ideología socialista están por encima de los puestos, de la personalización", insistió.

Por su parte, el secretario del partido en la provincia, Álvaro Santos dijo el lunes que confiaba en que la modificación de las listas "non se tomara en clave orgánica porque sería un verdadeiro erro que se adoptasen decisións pensando na organización e non na cidadanía".

También reclamó libertad para que los candidatos a las municipales se rodeen del equipo que estimen oportuno, elaborando las listas sin interferencias, y exigió para ellos coherencia con lo ocurrido con las listas para las generales. "Se se poden sustentar cambios en cuanto a representantes territoriais porque o presidente, quen vai liderar o equipo, quere ter un grupo no Congreso ou Senado cohesionado e afín en torno á súa figura, supoño que se seguirá o mesmo criterio para os concellos",

También expresó su admiración por "o compañeiro Barquero" -candidato a la alcaldía de Ourense, que dimitió el domingo después de que se le impusiesen cambios en las listas- "un exemplo claro, indiscutible de ideoloxía e de coherencia no partido socialista".

Aunque anunció que "asumirá as decisións que tomen os órganos que corresponden", también reconoció "malestar" entre los que votaron a López Izquierdo para el Congreso y Ricardo Varela para el Senado. Otras personas dentro del partido son más contundentes y hablan, en realidad, de un enfado monumental y cierta estupefacción: para qué convocan asambleas y para qué votar si el resultado no se acata. Otros, además de preocuparse por lo que trasluce ese comportamiento de antidemocrático, centran su inquietud en qué imagen se traslada a la ciudadanía, si la división perjudicará a la formación en las dos próximas convocatorias electorales.

Los que finalmente representarán a la provincia en Madrid, Prieto y César Mogo, optaron ayer de nuevo por no hablar. La primera, solo a través de sus redes y el segundo, excusándose hasta consensuar qué decir con el partido.

Ni los primeros ni los suplentes

La diputada provincial de Promoción Económica y la elegida por las agrupaciones locales socialistas en Lugo para encabezar la lista al Congreso,Ni los primeros ni los suplentes Los ajustes introducidos por la dirección gallega y federal del PSOE afectan, en primer lugar a los cabezas de lista, pero no solo a ellos. En el caso del Congreso, el único cambio frente a la lista propuesta por los lucenses es el de Prieto por López Izquierdo en el número uno; esta en el dos y trasladando por tanto a Javier Cerqueiro al tres. El resto es igual.



Baile de nombres

En la del Senado, en vez de Ricardo Varela ocupa el uno César Mogo. El dos sigue siendo Pilar García Porto y el tres, José Luis Raposo. Pero también cambian los suplentes. No figura ni Horacio Rouco ni María del Mar Iglesias, los dos suplentes propuestos para Varela. Los de Mogo son Alfredo LLano y Pilar Roca.



Quince días de campaña

La posibilidad de que un suplente llegue al puesto de un senador es remota pero ir en la lista, si se trabaja para la Administación Pública como ocurre con Rouco e Iglesias, supone 15 días libres para colaborar en la campaña, algo que al PSOE lucense le convenía.