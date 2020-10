¿Qué puedo hacer con las nuevas medidas?

Las restricciones aprobadas este viernes se acompañaron de un decreto que refleja salvedades en las que no se aplican, pese a lo cual pueden resultar confusas en algunos puntos. Estas son algunas dudas posibles, resueltas revisando el decreto, consultando a la Xunta y al doctor Sergio Vázquez, miembro del comité técnico del Sergas.

1. ¿Qué se prohíbe ahora en el concello de Lugo?

Desde las tres de la tarde de ayer los lucenses no pueden salir del ayuntamiento o reunirse, en público o privado, con personas con las que no conviven. Como ya ocurría, también deben permanecer en sus domicilios entre las once de la noche y las seis de la mañana.

2. ¿Qué no se permite hacer a los vecinos de otros ayuntamientos de la provincia?

No pueden entrar en Lugo ni en los otros 23 concellos afectados por la misma medida. En sus municipios y en otros sin estas restricciones, como hasta ahora, no pueden reunirse más de cinco personas no convivientes y debe cumplirse el toque de queda de 23.00 a 06.00 horas.

3. ¿Por qué motivos se puede entrar o salir de Lugo?

Según el decreto de la Xunta para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

4. ¿Y cuándo se permite estar con alguien con el que no se convive?

Según recoge el decreto de la Xunta cuando sea por motivos de asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad, o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. También para realizar actividades laborales, institucionales, empresariales, profesionales y administrativas; actividades en centros universitarios, educativos, de formación y ocupacionales, así como para practicar deporte federado siempre que se adopten las correspondientes medidas preventivas.

5. Si un niño baja al parque en Lugo y se encuentra a sus amigos, ¿pueden jugar juntos?

No. El doctor Vázquez recuerda que el objetivo de las medidas es limitar las medidas con no convivientes, con lo cual no podrían compartir juegos niños que no vivan bajo el mismo techo, incluso aunque vayan juntos al colegio.

6. Al salir del colegio o del instituto, ¿pueden los chavales volver a casa con sus amigos?

No, por la misma razón. Deberán caminar separados , ni en parejas ni en grupos.

7.¿Pueden practicar deporte juntos?

Sí, si se trata de deporte federado. Por ejemplo pueden jugar un partido con su equipo dentro de su entrenamiento o competición, pero esos mismos chavales no podrán jugar un partido de fútbol en el parque.

8. ¿Puedo ir a tomar un café en el descanso del trabajo con mis compañeros?

No, solo se puede ir a un bar o a un restaurante con las personas con las que se vive en la misma casa.

9. Si me encuentro a un amigo por la calle, ¿puedo pararme a saludar?

"Sí, eso se podría hacer. Sería absurdo impedirlo, además de imposible de controlar", reconoce el doctor Vázquez, que sin embargo puntualiza que no se puede después pasear con esa persona, ir a tomar algo o interaccionar más allá de ese breve saludo.

10. ¿Pueden los estudiantes lucenses en Santiago regresar a Lugo?

Pueden porque su residencia estaría en Lugo, pero no se aconseja. El propio conselleiro advirtió de la conveniencia de que se quedaran en Santiago y no pasaran el fin de semana con sus familias, recordando que los jóvenes suelen tener formas leves o asintomáticas de la enfermedad pero que sus padres y abuelos, en caso de contagiarse, podían agravarse.

11. ¿Pueden los estudiantes en Lugo regresar a sus casas el fin de semana?

Igualmente pueden. Aunque salieran del municipio siempre podrían regresar para reanudar sus clases porque las actividades educativas son una de las excepciones a la limitación de movimientos.

Ver más: Sanidade ordena el cierre perimetral de Lugo e impone nuevas restricciones

12. Vivo en otro concello pero trabajo en Lugo. ¿Puedo seguir yendo y viniendo?

Sí, con total normalidad. Si le para la Policía tendrá que justificar que entra en Lugo para ir a su puesto laboral acreditándolo documentalmente.

13. Vivo en Lugo y mi marido o mujer en otro municipio cerrado, ¿podemos vernos?

Si está empadronado en ese otro municipio y trabaja en este, podría ir y venir. Pero su marido o mujer, que vive y trabaja en el otro municipio, no podría venir a Lugo. Si cada uno está empadronado en uno distinto, no.

14. Si vivo en Lugo y mi madre está ingresada en la residencia de otro municipio, ¿podría ir a visitarla?

Si se encuentra grave, sí. En caso contrario, no. Lo mismo ocurre con los ingresos hospitalarios.

15. Siendo vecino de Lugo, si voy al cementerio de la ciudad, ¿puedo encontrarme allí con mis familiares?

Si no son convivientes, no. Se deben cumplir con las medidas vigentes para la visita a cementerios, con limitación de horarios y aforos, pero tampoco allí se pueden reunir familiares que no vivan bajo el mismo techo.

16. ¿Puedo salir a correr con un amigo o con alguien con quien entreno en el gimnasio?

No. Aunque los gimnasios no están cerrados y se coincida allí con alguna persona no se puede reunir con ella fuera de las instalaciones.

17. ¿Cómo se va a saber si voy a casa de algún amigo?

El control es muy complicado, pero hasta ahora, en Lugo, se han detectado reuniones en viviendas en las que se incumplían medidas preventivas como el uso de mascarillas y, tras una denuncia de los vecinos, por ejemplo, a causa de ruidos, se ha sancionado a los presentes.

18. ¿Cambia algo para los bares y restaurantes de Lugo?

Teóricamente nada, pero sí en la práctica. Siguen teniendo idéntico aforo, de 50% en el interior y 75% en terraza, pero la limitación de las reuniones a convivientes implica que no van a recibir a grupos de amigos, familiares que viven en distintos domicilios o compañeros de trabajo. Al mismo tiempo tampoco recibirán clientes de otros municipios.

Ver más: El Hula recibe ya pacientes graves de O Barco por la presión en la Uci de Ourense

19. ¿Puedo entrar en el concello de Lugo para cruzarlo y seguir viaje?

Sí, los residentes de otros sitios pueden cruzar el municipio y pararse a repostar.

20. ¿Puedo salir de la comunidad este fin de semana?

Sí, si no reside en un municipio con cierre perimetral en vigor. Pero solo permanecen abiertas Extremadura y las islas. Las comunidades limítrofes, Asturias y Castilla León, no permiten que la entrada de residentes de otras zonas, como tampoco Portugal.

21. ¿Qué puedo hacer durante el toque de queda? ¿Cambia algo?

No, no cambia nada. Solo se puede permanecer fuera del domicilio entre las once y las seis por alguna de las causas contempladas en la norma, como por cuestiones laborales o sanitarias. No se puede, por ejemplo, salir para consumir en un restaurante pero sí se permite pedir comida a domicilio, ya que el repartidor está trabajando y el cliente no abandona su casa. La permanencia en la calle para, por ejemplo, regresar a casa del trabajo está permitida pero no actividades que muchos solían hacer a esas horas como pasear al perro.