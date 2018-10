¿Qué puedo hacer si detecto que suplantan mi identidad en Internet?

La detención de un hombre en Lugo que suplantó la identidad de su pareja para contactar con gente dispuesta a "acosarla" o incluso a "violarla", pone de manifiesto los riesgos a los que nos exponemos en las redes sociales. El primer paso del acusado en este caso, tal y como ha informado la Policía Nacional, fue hacerse pasar por la denunciante y mostrar fotos de la mujer –alguna de ellas "comprometida"– para entablar "conversaciones con otros hombres" a los que instaba a que la "asaltasen" para mantener "sexo con dominación" o, directamente, "violarla". El arrestado llegó a facilitar datos de residencia o lugar de trabajo de su víctima para, se supone, hacer más factible la agresión que presuntamente planteaba.

Tras este capítulo vivido por una lucense, resulta pertinente recordar algunos consejos para un empleo más seguro de las redes sociales, así como una serie de pasos a seguir para que, en el caso de que sospechemos que nos han suplantado en internet, poner coto a cualquier situación de abuso lo más rápido posible. Recordemos que, como hizo la víctima del caso que abordamos, acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cuanto detectemos este tipo de situaciones es, siempre, lo más recomendable.

¿Qué hacer cuando tu identidad es suplantada en la red?

Siguiendo los consejos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o del Cifas (el organismo de prevención de fraudes cibernéticos en Reino Unido), deberíamos dar los siguientes pasos:

1- PRUEBA EL DELITO. Guarda pruebas de la suplantación, como correos, mensajes o, si es necesario, toma capturas de pantalla que evidencien el fraude

2- REVISA TUS CUENTAS. Si detectas que han podido vulnerar tus propias claves, es decir, en lugar de suplantarte con un perfil falso emplean el tuyo propio, revisa todos tus perfiles en las redes y alerta a tus contactos de la suplantación

3- REPORTA DENTRO DE LA RED SOCIAL. Las interfaces de las redes sociales en la web o en sus apps tienen un botón de ayuda desde el que podremos denunciar este tipo de casos cubriendo un formulario. En este caso, guarda copia, si es posible, de tu reclamación

4- DENUNCIA A LAS AUTORIDADES. Es el más importante de todos. Los cuerpos policiales tienen un departamento especializado en estos casos. Ellos son siempre la mejor opción

¿Cómo prevenir una suplantación?

La Oficina de Delitos Telemáticos pone el acento en varias rutinas que pueden ayudar a evitar sustos en la red.

1- LA CONTRASEÑA. Combina números y letras y emplea un número elevado de caracteres

2- WIFI. Si es posible, no te conectes a redes abiertas. Si no queda más remedio, cuando te conectes a ellas no las uses para intercambiar datos personales

3- CORREOS, DATOS CONTACTOS. Nunca respondas a emails desconocidos y, mucho menos, respondas ofreciendo datos personales

4- CONTACTOS. No agregues a contactos antes de estar seguro de que los conoces.