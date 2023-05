Arnt Bünz, guitarrista: "Puedes tocar death metal y ser una persona tranquila"

Volvió a coger la guitarra a los 30 años y de esta vez fue la definitiva. Desde entonces, tanto se le puede ver sobre un escenario tocando death metal con Barbarian Prophecies, a lomos de su guitarra eléctrica, como en una exposición de camelias, en el claustro de la catedral, dando un concierto de música clásica con la guitarra española.

¿Es posible tocar ambos tipos de música (clásica y death metal) y ser la misma persona? ¿No se siente un poco bipolar?

El ambiente en los conciertos es distinto pero ambas músicas están unidas. El death metal —que es aún más fuerte que el heavy metal— te permite integrar otros estilos como el blues, el funk, la música clásica o el jazz. También se toca el órgano en el hard rock y pega muy bien con la guitarra eléctrica porque crean un sonido oscuro y triste.

¿Qué hizo primero: música clásica o rock duro?

Empecé con la guitarra clásica con 11 años pero a esa edad no tenía ningún interés. Luego, escuché el pop de los 80, el rock de Springsteen, AC/DC y me puse a estudiar Sociología hasta que me di cuenta de que lo que quería era hacer música. Fue algo tarde, tenía ya 30 años y tuve que hacer tres veces la prueba de ingreso en un conservatorio de Hamburgo para guitarra clásica pero, al final, entré. Ahora, con 52, soy el mayor de Barbarian Prophecies.

¿Este tipo de música imprime carácter? ¿Es una forma de vida?

No, al cien por ciento. Todos vivimos aquello de sexo, drogas y rock and roll pero son clichés. Aunque los músicos de death metal parezcamos animales en el escenario, podemos ser también unas personas tranquilas. Y, por otra parte, los músicos clásicos pueden no ser tan serios. Al final, son etiquetas con un sentido comercial. El sonido del death metal es agresivo y a muchos les puede parecer que hacemos ruido pero también tiene técnica. Así que yo no tengo esos clichés. Para mí toda música es música.

Es alemán y vive en Lugo. ¿Cómo llegó a esta ciudad?

Mi mujer es de aquí. Nos conocimos en Hamburgo pero quiso venirse porque dijo que le faltaba el ambiente gallego. Ahora me falta a mí el ambiente hamburgués. Cuando me jubile, espero poder volver a vivir en Hamburgo.

¿Alguna similitud entre los lucenses y los alemanes?

Ninguna. Allá se está más con los amigos y nos juntamos en casa para comer, aquí es con la familia y se va a un restaurante. En Alemania, la gente es más cerrada pero haces grandes amigos. Aquí al contrario: la gente es muy abierta pero más superficial para hacer amistades, no te cuenta sus cosas, ni siquiera te dicen a qué partido votan.

¿Cómo ve la cultura musical en esta ciudad?

Siempre se dijo que no había mucha cultura musical pero sí la hay, aunque está escondida. Hay, sobre todo, las orquestas (que no es mi mundo) y folk. En San Froilán, se ven de repente muchos grupos pero el resto del año no. Parece que no tienen muchas ambiciones.

¿Y la educación musical?

En el conservatorio, hay un nivel alto. Se estudian materias de un nivel superior como Análisis Musical o Historia de la Música. Entre tanto, en los colegios no se hace nada.