Ganadora en la categoría de redacción

Paula Pérez Cendán. Ceip Antonio Insua Bermúdez de Vilalba

O segredo dos romanos

CANDO PASO POR por un lugar antigo imaxínome a unha nena da miña idade andando por alí, tocando as mesmas paredes. Un día ía paseando pola muralla de Lugo coa miña irmá, miña nai e meu pai. Meus pais foron sacar fotos a Antía e eu fun ao meu lugar segredo preto da Porta Miñá, toquei un ladrillo solto e de súpeto enfronte de min apareceume unha nena.

–Quen es ti?

–Son Ea, unha enviada da deusa Hécate, a deusa da maxia. Pero Hécate e os romanos tiñan un segredo. Esta deusa tamén o é dos viaxes, pero non viaxes calquera, Viaxes no tempo!

–Xa, es eu son unha princesa exipcia! Adeus...

–Espera, creme, se me deixas demostrarcho iremos ao mesmo ano no que fun bendicida pola miña deusa.

–Miña nai non me deixa falar con descoñecidas...

Foi un pestanexo e aparecer... no mesmo sitio? Cando mirei para os lados, na contra de coches había carros tirados por cabalos e homes vestidos con togas.

–Ea, que fixeches? En que ano estamos?

–No século II época de grande grande esplendor para o imperio.

– Ea, eu... isto é incríbel! É máis emocionante que nadar nunha piscina infinita! Podo coñecer a tódalas persoaxes que me perseguen en soños e leo nos li–ros de historia.

–Eh, Ea devolve esa escrava!

–Corre! -dixo Ea-. É o centurión xefe de Lucus Augusti.

Corremos un bo anaco e chegamos a unha casa residencial a cal Ea lle abriu a porta cun pestanexo, ao entrar descubrín unha casa dun futuro más futuro cá o meu. Luces con forma da tripla lúa de Hécate, aparellos tecnolóxicos pero tamén algún obxecto romano e grego.

–Ea, quen era ese centurión? Ti quen es? Como é Hécat..?

–Para, deberías volver ao teu século pero deixareiche quedar, entre tanto deberás vestir da época, adaptarte ao vocabulario e ser unha nena normal, o teu deber é non descubrir o meu segredo

–De acordo!

Sentíame a nena máis feliz do mundo, agora era unha habitante do Lucus Augusti do século II. E o meu deber era protexer o segredo de Ea.

Ao día seguinte Ea chamoume:

–Almorza rápido! Teño algo que ensinarche! Tes a estola enriba da cama.

Levanteime e vestín a estola, lavei a cara e fun á cociña.

–Ahhhhh, de verdade, isto vai por delante! Imos almorzar. Colle un pouco de queixiño aí, e unhas uvas.

Fora o mellor almorzo de toda a miña curta vida. Saímos co acompañante de Ea nun carro tirado por cabalos e ensinoume o Lucus Augusti do século II.

–Por aquí temos a sede dos soldados e por aquí o meu parque favorito. Veña! Imos ao mercado.

No mercado había de todo, animais, verduras, xoias, vestimenta...

Quedei ficando para un colar de ouro e prata ca tripla lúa de Hécate gravada, es Ea díxome:

–É o máis che gusta? -sonrriu- Quero este, por favor. Púxomo no pescozo.

–É un recordo. O sábado volverás ao teu tempo, para teus pais non pasou unha semana. cando volvas, túa irmá seguirá facéndose fotos.

–Pero...

–Pero nada.

A tarde continuou sendo interesante, mesmo divertida diría eu. Fomos comer á casa dunhas amigas de Ea, que nos convidaron a ir comer con ellas todolos días, eran coma ela. Mulleres non casadas que tiñan que andar con amigos para non ser arrestadas. Ao día seguinte comencei a sentir nostalxia da miña casa, os meus pais, a miña irmá... Botábaos moitísimo de menos.

–Arriba! Pon a estela! que hoxe hai cousas que facer. O almorzo lembroume ao de todos os findes, cando me levantaba e meus pais e miña irmá xa o comeran.

–Queres volver, verdade?

–Si.

–Mañá volverás. Pero ninguén debe saber desta viaxe, cando volvas terá pasado un segundo. Queres volver, estás segura?

–Si.

–Non se fale máis.

Aparecín na muralla outra vez, insegura mirei cara os lados. Coches, ruídos dunha cidade coma Lugo.

–Paula, imos para a casa.

Funme para a casa sabendo a sorte que tivera de vivir uns días entre romanos, e descubrir o seu segredo.

Premiados en Dibujo

1er premio ► Zoe Lanseros Audiot - Colegio Fingoi (Lugo)

Finalista ► Sandra Verdeja Ferrero - Salesianos (Ourense)

Finalista ► Ernesto Sanz Dudkowiak - Ceip Anexa (Lugo)

Finalista ► J.A.S.T. - Salesianos (Lugo)

Finalista ► Adriana Santabaya Silvén ► Santa María de As Pontes

Finalista ► Sara García Trinidad Colegio Fingoi (Lugo)

Colegio ► San Xoán de Becerreá

Premiados en Redacción

1er premio ► Paula Pérez Cendán - Insua Bermúdez (Vilalba)

Finalista ► Alma del Río Chedas - Santiago Apóstol de Narón

Finalista ► Andrés García Casanova - Santiago Apóstol de Narón

Finalista ► Greta Abella Álvarez - Castrelo de Miño Ourense

Finalista ► Candela Caíño Sanjorge - La Inmaculada de Marín

Finalista ► Lucas Antelo Álvarez - Franciscanos Lugo

Colegio ► Franciscanos Lugo

Ganadora en la categoría de dibujo

Zoe Lanseros Audiot. 1º Eso del Colegio Fingoi de Lugo