"No se pueden reforzar las plantillas de los hospitales si no se encuentra gente"

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Lugo repasa a continuación la actualidad en relación al covid-19 en la provincia y hace un llamamiento a la responsabilidad individual y social.

¿Cómo afecta la pandemia a la carga asistencial que afrontan en Lugo los médicos y sanitarios?

Evidentemente afecta de una forma negativa, la carga asistencial aumenta exponencialmente.

¿Cuál es su valoración de la campaña de vacunación?

Desde un punto de vista de vacunación hay que pensar en dos cosas, primero: la posibilidad de vacunar y segundo: con qué vacunar. Con respecto a la capacidad, el presidente de la Xunta de Galicia dijo que tenía capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias. Claro, la capacidad existe pero las vacunas no llegan, entonces, en ese sentido mi valoración es negativa, no en cuanto al personal, pero sí en cuanto a la logística.

Una parte de la población recela de las farmacéuticas. ¿Se está haciendo todo lo posible para producir y distribuir las dosis necesarias para contrarrestar el efecto del virus?

A mí que una parte de la población recele de las farmacéuticas me parece normal y me parece normal porque se está viendo que hay una tremenda desconfianza de las autoridades europeas de que las farmacéuticas puedan estar vendiendo las vacunas al mejor postor. Cuando fue precisamente la Unión Europea la que adelantó 360 millones de euros para que la vacuna llegase a buen fin.

¿Es partidario de otro confinamiento estricto?

Las medidas que se toman con relación a una pandemia tienen siempre dos aspectos, un aspecto sanitario que es el que yo defiendo y en este sentido le voy a contestar categóricamente, soy partidario en el momento actual de un confinamiento estricto, sí soy partidario, pero después de decir esto también hay que tener en cuenta que hay medidas socioeconómicas, vamos a llamarles, que también tienen su peso. Por estas dos cosas existe un comité de expertos que es el que toma decisiones que, por cierto, el Comité de Expertos gallego está compuesto por gente muy valiosa desde el punto de vista profesional, así que lo que me diga el Comité de Expertos gallego a mí me parece que no tiene discusión.

¿La vacunación ayudará a lograr la inmunidad de grupo? ¿O el virus debería perder fuerza por sí solo?

Por supuesto que la vacunación va a ayudar a lograr la inmunidad de grupo, en esto hay pruebas, por ejemplo, en Israel la vacunación ha disminuido la incidencia acumulada de la enfermedad hasta en un 60%. ¿Que el virus debería de perder fuerza por sí solo? Esto es lo que ha sucedido hasta ahora, las pandemias anteriores se resolvían porque se iba adquiriendo poco a poco inmunidad de grupo y el virus se hacía menos infectante, pero, por ejemplo, en estos momentos, hay una variante que llaman variante británica que parece que es más infectante, digamos que tiene más capacidad de producir enfermedad, entonces, si perderá fuerza por si solo o no es, de momento, especulativo.

Parece inexplicable que no se refuercen las plantillas en los hospitales pese al aumento en el número de pacientes. ¿A qué se debe?

No se pueden reforzar las plantillas de los hospitales si no se encuentra gente, en estos momentos las listas de contratación están vacías, nada más. Hace falta mucha gente porque no nos olvidemos que estamos en una situación de pandemia.

Además del covid existen otras muchas patologías que siguen ahí. ¿El sistema sanitario está preparado para atender a todos los pacientes en la situación actual?

Sí, el sistema sanitario está preparado para atender a los pacientes graves y urgentes. ¿Dónde se resiente el sistema? Pues en los pacientes que tienen un problema crónico que estaban yendo a control cada tres o cada seis meses y tienen que retrasar ese control porque el sistema tiene que priorizar de acuerdo a una serie de criterios que son fundamentalmente esos: el grado de la afectación y la intensidad de la afectación.

La irrupción de la pandemia puso de manifiesto la necesidad de priorizar el sistema sanitario. ¿Por qué no se hace?

Normalmente no pensamos que nos podemos infectar, normalmente pensamos que eso que les pasa a otros no nos va a pasar a nosotros. Entonces esto hace que vivamos de una manera muy relajada el hecho de que en un momento dado el sistema sanitario se puede colapsar. El sistema sanitario se debe priorizar ¿Y por qué no se hace? Fundamentalmente no se hace por decisiones políticas. La sanidad, para nuestra desgracia, lo digo como sanitario, es una cosa que vende mucho pero se presupuesta poco. Ha habido siempre un déficit brutal en España de financiación de la sanidad. No nos olvidemos que unos años atrás, los recortes fueron brutales, y en sanidad también.

¿Existe la posibilidad de ver colapsadas las uci’s en la provincia?

Claro que existe, la posibilidad real está ahí. De momento, la asistencia no se ha visto demasiado desafiada, el desafío hasta ahora se ha podido afrontar porque no olvidemos que hay comunidades que tienen hospitales de campaña, así que la posibilidad está ahí, todo depende fundamentalmente de nuestra actitud. Si nosotros nos aislamos, no infectamos; si nosotros no infectamos los otros tampoco infectan y si lo hacemos, también los otros lo harán así que la posibilidad de colapso está relacionada directamente con el número de pacientes afectados.

¿Se olvidaron los aplausos a los sanitarios y se multiplican las conductas irresponsables?

Lo que explicaba anteriormente, las cosas parece que siempre les pasan a los otros, y no existe conciencia, sobre todo de la gente joven, de que se pueden infectar con una afectación grave. Para ellos es una afectación leve y esto no tiene más trascendencia. Lo que se olvida es que mucha gente joven no tiene una afectación hasta el punto de ingresar en cuidados intensivos, pero muchos pasan por el hospital y luego pueden tener secuelas de muchos tipos. De hecho, en la gente ingresada en hospitales de EE.UU. tanto joven como menos joven, la tasa de secuelas de mayor o menor grado fue del 70%. Eso por una parte y la otra parte es que se vive como banal algo que no te toca directamente y de esa idea nace un comportamiento y el comportamiento es el que vemos.

La desconfianza y la incertidumbre en algunos sectores de la población crece a la par que el miedo al virus. ¿Cuándo acabará esta pesadilla?

La confianza no es una cuestión de inteligencia, la confianza nace de algo que podíamos calificar más como sentimiento, es decir, que yo, en un momento dado, voy creando una confianza de acuerdo a lo que veo, del conocimiento nace el sentimiento. Y yo lo que veo, e igual que yo la población, es que existe una tremenda frivolidad tratando la pandemia del covid-19. Hay decisiones que hacen pensar que se está actuando por intereses políticos y cuando la población percibe que se actúa más por intereses políticos que por intereses sanitarios, por una parte, desconfía y por otra se pregunta ¿en manos de quién estamos? Ya no es tanto el miedo al virus como la desconfianza en aquellos que tendrían que hacerse cargo del control, del tratamiento, de la gestión de la pandemia.

¿Qué valoración haría usted de la gestión de la pandemia a nivel estatal y autonómico?

Siempre hemos ido por detrás del virus, siempre. A nivel autonómico, tengo que decir que las actuaciones han sido menos equivocadas que algunas que veo a nivel nacional. Pero incluso si hablamos a ese nivel nacional, en España tenemos 17 autonomías y la gestión puede ser diferente en 17 sitios distintos. Cuando se inició la pandemia el Gobierno central habló de un mando único, cuando la pandemia parecía que estaba más o menos controlada, el Gobierno pasó la gestión a las autonomías, pero ahora mismo cualquier autonomía que quisiera hacer un confinamiento no podría porque esas prerrogativas las tiene el Gobierno central. Por lo tanto, la valoración que hago es absolutamente negativa. Tiene que ser así.