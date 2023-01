El PSOE reta al PP a reclamar que la Xunta financie en Lugo la atención temprana a niños

La agrupación local del PSdeG lucense cree "alarmante" que la primera promesa electoral concreta de la candidata del PP, Elena Candia, sea destinar fondos propios del Ayuntamiento para atender las carencias del servicio de atención temprana, dependiente de la Xunta de Galicia, en Lugo.

En este sentido, el portavoz socialista, Pablo Permuy, denuncia que Candia intenta paliar la falta de recursos de medios y de personal que la Consellería de Sanidade destina a este servicio en el Hula con inversión municipal, "cando as competencias son da Xunta de Galicia e non dos concellos. Quen aspira a gobernar o Concello debe defender os intereses locais e non utilizar os recursos municipais para tapar a falta de xestión do Goberno galego, só porque son da mesma cor política", incidió Permuy.

Otra figura socialista local, el exalcalde José López Orozco, también reaccionó al anuncio de Candia y publicó en sus redes sociales este mensaje: "Señora Candia y siendo usted diputada del grupo Popular, por qué no aprovecha para presentar una proposición en el Parlamento de Galicia para que la Xunta se haga cargo? Lugar: antigua sede de Apsnais. Seguro que se la aprueban y mire cuánto nos beneficiaríamos los lucenses".

Sin embargo, el PPdeG salió al paso de estas críticas a su líder y aseguró estar "sorprendido pola pouca altura de miras do PSOE". Desde el grupo popular en el Concello se defiende que "esta é unha vella demanda do PP" y explica que "en febreiro de 2020 se instou ao goberno local en pleno a poñer en marcha esta unidade".

Por este motivo, los populares piden a los socialistas que sean "máis rigurosos" y creen observar "un nerviosismo creciente por parte do PSOE lucense que os leva mesmo a contradicirse". En este sentido, los populares se preguntan "como poden criticar esta proposta cando o Concello solicitou en 2021 esta axuda que sufragaría o 90% do custe da atención temperá".