El PSOE propone a Tomé para presidir la Diputación con un 80% de apoyos

El comité provincial del PSOE lucense acordó en su votación de este lunes designar a José Tomé Roca como candidato del partido a la presidencia de la Diputación Provincial de Lugo, cargo que ocupa desde hace cuatro años. Tomé cosechó el apoyo del 80 por ciento de los presentes. El comité aceptó la propuesta de la comisión ejecutiva, y ahora deberá ser enviada para su ratificación a la comisión ejecutiva nacional gallega y para su aprobación definitiva por parte de la comisión federal de listas.

La reunión de los socialistas lucenses se saldó, de este modo, sin sorpresas. Era lo esperado pese a los movimientos que hubo en días anteriores para impulsar otra candidatura alternativa a la de Tomé, que quedó en nada.

El alcalde de Monforte despejó cualquier duda en la votación del lunes: 105 miembros participaron en el comité provincial, en el que hubo votación en urna y, por tanto, secreta, y el resultado fue de 84 votos a favor, el 80 por ciento de los presentes. Si alguna duda podría haber habría que buscarla solo en los 21 participantes que decidieron abstenerse. Ninguno de los asistentes votó en contra. En la reunión anterior de la ejecutiva socialista, solo hubo una abstención a la propuesta de Tomé.

Tras su elección, el regidor monfortino indicó que está "a disposición do partido, como fixen sempre". No ocultó su "satisfacción", que correspondió con "o firme compromiso de seguir traballando de maneira intensa e continua, as 24 horas, todos os días do ano, co obxectivo de que a Deputación siga sendo útil a todos e cada un dos 67 concellos da provincia para mellorar a vida dos veciños e veciñas, que é no que estivemos totalmente volcados nestes últimos catro anos cuns resultados creo que moi positivos, pois a colaboración da institución provincial foi determinante para que os municipios puidesen contar con máis e mellores servizos e infraestruturas, e tamén fomentar o emprego e dinamizar a economía local".

La propuesta del PSOE local debe pasar ahora los filtros de confirmación de los comités homólogos gallego y nacional, pero el proceso se considera ya un mero trámite. Así, José Tomé y sus socios del BNG podrán renovar el gobierno en la institución provincial dentro de unos días. Todavía no existe una fecha determinada para la celebración del pleno de conformación de la Diputación, pero este tendrá lugar antes de finales de este mes, muy probablemente la próxima semana.