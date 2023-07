Si Pedro Sánchez se mantiene como presidente del Gobierno, en 2025 los lucenses podrán viajar hasta Ourense, por una vía renovada, en solo 40 minutos y enlazar allí con el Ave para estar en Madrid en dos hora y media. Así lo afirmaron este lunes miembros del PSOE a pie de vía, en la estación de tren de Lugo. Son plazos y tiempos sobre los que Adif no se pronuncia pero que los socialistas ven realistas a la vista de las inversión que se está haciendo en la vía, de 550 millones de euros, la mayor de la historia, recalcan.

Pero la provincia no solo se juega eso, afirma el PSOE, sino también que la vía Monforte-Lugo-A Coruña-Ferrol sea incorporada al Corredor Atlántico y pueda participar en los 16.000 millones que la UE destinará a la mejora de los trazados de esta red transeuropea de transporte.

"É un compromiso que xa adquiriu o Goberno de Pedro Sánchez. Díxoo a ministra de Transportes cando estivo aquí, por certo, antes das eleccións, que o compromiso era incorporalo, porque queremos que eses "veñan coa bonificación do 50%", afirmó el cabeza de lista del PSOE al Congreso, José Ramón Gómez Besteiro.

La UE abrió una convocatoria esta primavera para recibir solicitudes, pero está prevista al menos otra antes de que acabe el año y Besteiro aseguró que el Gobierno está en condiciones de poder presentar la inclusión del eje norte. "O que nos xogamos é un Goberno que xa asumiu este compromiso ou outro que non dixo nin mu, nin no tren nin noutras cousas, porque as infraestruturas non só pasan polas ferroviarias senón polas de estrada, onde o compromiso de financiamento é total e absoluto", aseguró.

El compromiso de los gobiernos socialistas con Lugo es futuro pero también es pasado y es presente, destacó Besteiro junto a cargos del PSOE como la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación, José Tomé, y junto a miembros de la plataforma Lugo non perdas o tren. Felipe González trajo la A-6; José Luis Rodríguez Zapatero, con el ministro lucense José Blanco, trajo la A-8 y un puente nuevo sobre el Miño, y Pedro Sánchez trae ahora el tren y la alta velocidad, resumió Besteiro. "A Lugo séntanlle ben os goberno socialistas, moi ben. O tren avanza e seguirá avanzando sempre e cando a Feijóo e a Abascal lles deamos para atrás", apeló el candidato.

Frente a ese compromiso socialista están —afirmó Besteiro— las mentiras de Feijóo, las de ahora y las de antes, dijo, recordando su promesa de 2009 de que la Xunta traería el Ave a Lugo si no lo hacía Zapatero.

"Os lucenses teñen moitos motivos para votarlle ao PSOE —añadió Tomé— porque tivo que vir Sánchez para volver poñer Lugo no mapa das infraestruturas", dijo en alusión al freno que gobiernos del PP dieron a proyectos como el de la estación intermodal de Lugo y la variante de Canabal, en el sur de la provincia, "que deixaron caducar".

Méndez, por su parte, recordó que fueron ella, tras su llegada a la alcaldía, y el Gobierno de Pedro Sánchez quienes pusieron la intermodal en la agenda política de nuevo, logrando la firma de un convenio con la Xunta para materializarla. Hoy la obra ferroviaria está licitada, pero la preocupación ahora es que pueda volver a haber "un retroceso" en este proyecto si el PP vuelve al Gobierno, dijo.

También para la plataforma Lugo non perdas o tren la intermodal y la inversión en la vía son "hitos", aunque "hai moitas cousas máis" y seguirá peleando por ellas, "gobernen uns ou gobernen outros", afirmó Jesús Vázquez, afín al PSOE y presidente de una plataforma de la que forman parte todo tipo de colectivos y en la que están "todos os partidos políticos", recalcó. "Estou seguro de que van ser uns grandes defensores dos intereses dos lucenses en Madrid", dijo de los candidatos socialistas.

Los Avril llegan en noviembre y Galicia tendrá ocho frecuencias más de Ave

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confirmó ayer de que la previsión es que los trenes Avril entren en funcionamiento a partir del mes de noviembre de este año, lo que permitirá "mejores trenes, más plazas, más frecuencias y mejores tiempos de viaje".

Los Avril son trenes de gran capacidad y que alcanzan gran velocidad (en pruebas en Galicia alcanzaron los 370 kilómetros por hora) que permitirán aumentar la flota de alta velocidad.

Son treinta unidades, que se irán incorporando de forma escalonada. Los primeros llegarán con unos dos años de retraso.

En un acto electoral en Zamora, la ministra también anunció la llegada de los trenes Avlo, la operadora low cost de Renfe, a la ciudad castellanoleonesa para el próximo año 2024, en la línea entre Galicia y Madrid.

"La alta velocidad más económica de Renfe supondrá un incremento de cuatro frecuencias por sentido en la conexión ferroviaria entre la ciudad y Ourense, dentro de la línea Madrid-Galicia", confirmó la ministra de Transportes y Movilidad.