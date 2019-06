PSOE y BNG se sientan para negociar un gobierno bipartito "estable" en Lugo

La alcaldesa de Lugo en funciones y candidata socialista, Lara Méndez, y el cabeza de lista del BNG en la capital lucense, Rubén Arroxo, se han sentado por primera vez en la tarde de este jueves de manera "oficial" para negociar un pacto de gobierno para el gobierno de la Ciudad de las Murallas.

Con diez minutos de retraso sobre el horario inicial de las 17.00 horas arrancó la primera reunión entre socialistas y nacionalistas de cara a articular un acuerdo para los próximos cuatro años después de las elecciones del pasado 26 de mayo, en las que el PSOE obtuvo ocho ediles y cinco el BNG, por la que la suma de ambas fuerzas alcanza para la mayoría (13) en la corporación lucense.

La delegación del PSOE ha estado encabezada por la alcaldesa en funciones, Lara Méndez, acompañada por el secretario provincial, Álvaro Santos; la secretaria local, Ana González Abelleira y el concejal portavoz en funciones del gobierno local, Miguel Fernández.

Por parte de los nacionalistas, la número dos de la lista Maite Ferreiro y el también concejal electo Alexandre Penas han integrado la comitiva del BNG liderada por el número uno en las pasadas elecciones, Rubén Arroxo. Tras un saludo entre las partes que se sellaba con un apretón de manos entre Arroxo y Lara Méndez se iniciaba esta primera ronda de negociaciones, que se ha celebrado en el salón de comisiones de la sede del ayuntamiento.

"UN GOBIERNO ESTABLE". Antes de entrar al encuentro, Arroxo apuntaba en declaraciones a los medios que acudía a la cita "con la intención de llegar a un gobierno estable, a un cogobierno". "Entendemos que después de lo que pasó en estos cuatro años son necesarios cambios. Es preciso poner un proyecto encima de la mesa y eso es lo que vamos a hacer: poner un proyecto (de ciudad) encima de la mesa para poner Lugo a funcionar", ha aseverado.

"El BNG va a ser totalmente constructivo, totalmente propositivo para llegar al mejor acuerdo para los vecinos y vecinas de la ciudad de Lugo", ha incidido el nacionalista, que ha vaticinado que "seguramente sean necesarias más reuniones". "En todo caso, las que hagan falta", ha apostillado.

En cuanto a las áreas de gobierno a administrar por el BNG, Arroxo ha contestado que "lo más importante ahora mismo es hacer un proyecto para Lugo". "La política municipal está totalmente relacionada, cojas el área que cojas, para nosotros lo principal es hacer un proyecto en común y después ya vendrá el reparto de tareas", ha subrayado.

LARA MÉNDEZ. Por su parte, también antes de participar en el encuentro, Lara Méndez ha manifestado que encara las negociaciones "con todo el ánimo y optimismo para alcanzar un gran acuerdo para los próximos cuatro años". Al igual que Arroxo, intuye que la de este jueves será la primera de "más reuniones", hasta el sábado 15, jornada fijada para la constitución de las corporaciones municipales y las votaciones de los alcaldes.

"No vamos a escatimar ninguna reunión. Vamos a planificar los próximos cuatro años para la ciudad y las líneas programáticas de crecimiento. Escatimar en cuantas reuniones o el tiempo de duración de las mismas no tendría sentido ninguno. No tenemos prisa, ni vamos a poner el número de reuniones porque serán las que haga falta para alcanzar un buen acuerdo y para hablar de proyectos de futuro", ha remarcado finalmente Méndez.