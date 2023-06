El programa del bipartito de Lugo está perfilado y el pacto se cerrará la próxima semana

El PSOE y el BNG seguirán ocupándose de las mismas áreas que en los últimos cuatro años en el Concello de Lugo, donde no se descarta la incorporación de personas externas para ayudar a la gestión a través, por ejemplo, de direcciones generales. El PSOE ya lo hizo en otros mandatos en los que gobernó solo, en urbanismo, personal, nuevas tecnologías y policía, y es un recurso frecuente en ayuntamientos grandes, recordó la alcaldesa en funciones. También hubo, y hay, una coordinación de alcaldía, en este momento en manos del interventor, Manuel Vázquez, que actualmente también coordina urbanismo.

Tanto la socialista Lara Méndez como el nacionalista Rubén Arroxo aseguran que la fórmula de la dirección general no está en este momento sobre la mesa, pero a la vez la regidora hacía hincapié en la necesidad de "seguir mellorando a administración dende o punto de vista interno" y "a situación da casa en persoal". "É importante dotarnos de estruturas para que poidamos desenvolver os proxectos", afirmó, algo para lo que también se prevé mejorar la normativa, tanto urbanística (PXOM, Pepri...) como de otro tipo, afirmó Méndez sin precisar cuál.

En los últimos años hubo avances tanto en el funcionamiento interno, con la administración electrónica, como en la gestión del personal, donde ahora los procesos para cubrir plazas son más ágiles, pero sigue habiendo dificultades porque se mantienen las restricciones estatales a la contratación —que afectan a todas las áreas, precisó la alcaldesa— y por el boicot por parte del PSOE, responsable de personal, denunciado por el BNG en ocasiones, lo que mantiene en una situación comprometida servicios esenciales como la atención al ciudadano y el cementerio. A esas limitaciones se suma un horizonte de dos años en los que habrá muchas jubilaciones, advirtió Méndez.

La externalización de servicios —el PSOE propone hacerlo con los entierros y el BNG se niega— y la ampliación de la relación de puestos de trabajo del Concello, un proceso largo y que elevaría el gasto, podrían ser algunas fórmulas para ello.

Las direcciones generales no vendrían a solucionar ese problema de escasez, pero podrían ayudar a impulsar la gestión en determinadas áreas. Actualmente en el presupuesto municipal hay previsto un salario para un cargo de este tipo, pero en este mandato no se usó. Tradicionalmente, el BNG era reticente, pese a que en otras ciudades donde gobierna, como Pontevedra, sí lo ha utilizado. Si ahora se pone sobre la mesa "xa se verá", afirmó Arroxo en la comparecencia que realizó junto a Méndez al término de la primera reunión oficial entre los equipos que negocian la futura coalición.

Las partes llevan días hablando y trabajando para "perfilar" un programa que casi está listo, aseguraron, y para acordar aspectos más pragmáticos pero que condicionarán el día a día de la coalición y en consecuencia, el de los administrados. Desde los recursos económicos y de personal que tendrá cada parte hasta la forma en que se preservará la autonomía de cada área, para que no haya intromisiones y a la vez exista suficiente flexibilidad para que la acción de una no boicotee la de otra.

Sobre esa organización interna, de momento los socios no dieron pistas, aunque sí vinieron a confirmar que todos los miembros del gobierno tendrán dedicación exclusiva al Concello, como ahora. "Precísase estar a full as 24 horas os 365 días", afirmó Méndez. Recordó que experiencias anteriores en las que ediles compatibilizaron la labor municipal con su actividad profesional no resultaron eficaces.

Reparto de áreas: la transversalidad, pare el PSOE

El PSOE continuará gestionando áreas transversales, como economía y personal, además de urbanismo, medio ambiente, deportes, zona rural, servicios sociales, juventud, mujer e igualdad y desarrollo local. Cesan dos ediles y se incorporan dos nuevos, Jorge Bustos y Pablo Permuy, por lo que serán necesarios ajustes.

Cultura, obras y movilidad serán áreas que seguirán en manos del BNG, que se ocupará de abrir y gestionar el nuevo auditorio. También mantendrán participación ciudadana, mercados, cementerios, comedores escolares y guarderías.

"Cando algo funciona hai que darlle continuidade", afirmó Méndez sobre el reparto de áreas entre el PSOE y el BNG, en el que "os cambios serán case inexistentes". "Xa o dicía Aragonés, cando unha plantilla funciona ben, para que cambiala", coincidió Arroxo. Ambos creen que los lucenses avalaron esa opinión el 28-M, cuando apostaron por que Lugo siga teniendo un gobierno de coalición de izquierdas, remarcaron, ya que el PP no logró mayoría absoluta para gobernar.

Muestras de "cordialidade" y "harmonía" hasta en las diferencias

Los gestos y las palabras revelan que la negociación, aun sin estar exenta de los inevitables pulsos y tiras y aflojas, está siendo más relajada que en 2019, cuando los protagonistas eran solo conocidos. Esa circunstancia y la conveniencia de no dar ni la más mínima ventaja a la oposición, que en la nueva etapa va a estar dirigida por una rotunda Elena Candia, en la que PSOE y BNG ven malas artes, hacen que Méndez y Arroxo muestren consenso incluso donde no lo hay.

"As diferenzas tamén son enriquecedoras", justifica la alcaldesa, mientras su primer teniente recalca que "non somos o mesmo partido, pero somos quen de conformar un programa único".

Méndez definió el clima de la negociación de "cordialidade" y Arroxo, de "moi boa harmonía", y preguntados por sus diferentes posiciones sobre, por ejemplo, la Ronda Este, Arroxo recordóque el bipartito votó en un pleno reciente pedir a la Xunta que revise el trazado. "Concordamos plenamente", afirmó, aunque lo que votó fue pedir a la Xunta que destine a A Tinería el dinero de ese proyecto, que el BNG rechaza y el PSOE defiende que sea compatible con el Rato.

Arroxo también echó pelillos a la mar sobre el hecho de que la alcaldesa promueva un plan estratégico de turismo, área del BNG. "Isto non son áreas herméticas", justificó, mientras que Méndez recalcó que existe "un proxecto de cidade" y que hay que tener "unha mente moito máis aberta", por eso la promoción de la ciudad o la conciliación se hace desde muchas áreas distintas, tanto del PSOE como del BNG, señaló.