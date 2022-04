La alcaldesa Lara Méndez discrepó este jueves con el BNG municipal por no haber consensuado con los guías turísticos el programa de visitas gratuitas puesto en marcha durante esta Semana Santa por la concejalía de turismo, lo que supone una nueva polémica entre los socios de gobierno.

La asociación autonómica de guías había denunciado el día anterior que esta actividad gratuita del Concello supone un caso de competencia desleal a sus asociados, que ofrecen desde 2010 rutas de pago con similar recorrido al programado por el Concello. La concejala de turismo, Maite Ferreiro, había alegado que solo se trataba de complementar la oferta para la Semana Santa.

Sin embargo, preguntada este jueves por esta polémica durante un acto de homenaje de la corporación por el 91º aniversario de la II República, la alcaldesa recordó que, "dende o Concello, xa no momento no que se iniciou este mandato, a directriz foi clara: temos que restablecer o futuro da nosa cidade a través da dinamización económica estando ao carón dos sectores, o que implica escoitalos e consensuar con eles as solucións que se adopten, xa que non ten cabida realizar accións políticas á marxe da cidadanía".

Además, Lara Méndez quiso desmarcarse de sus socios del BNG indicando que "hai unha parte do goberno que está a facer este traballo, ao carón dos sectores e falando coa cidadanía para, entre todos e todas, sobre todo neste momento tan complexo, favorecer a recuperación da economía local", dijo, al tiempo que anunció que estudiará las reclamaciones presentadas por el colectivo profesional.

CRÍTICAS DEL PP. El grupo municipal del PP aprovechó jueves esta nueva polémica en el bipartito local para criticar el pacto al que llegaron en su día en el Concello. "Era visto que sucediese, ya que cuando los perdedores se juntan para gobernar y solo buscan dinero les cuesta mantener las apariencias ", comentaba el viceportavoz popular Antonio Ameijide, quien añadía que en las últimas semanas se ha producido un cambio de estrategia de la alcaldesa de Lugo. "A medida que se acercan las elecciones quiere diferenciarse de su socio de gobierno recurriendo a polémicas mediáticas", comentó el edil popular.

Las discrepancias a raíz de las visitas guiadas gratuitas que organiza la concejalía de turismo vienen precedidas de otros roces entre los socios del gobierno local a cuenta de la gestión del leirapárking del Hula o de las declaraciones de la líder del BNG, Ana Pontón, durante una visita a las obras de A Mosqueira en las que destacó la apuesta nacionalista por la peatonalización. Fueron respondidas por la secretaria local del PSOE y edil Ana Abelleira, que acusó a Pontón de ser "poco humilde" por obviar el trabajo de los gobiernos socialistas anteriores.