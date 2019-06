El PSOE y el BNG iniciarán esta tarde las conversaciones para intentar formar un gobierno de coalición que dé estabilidad política al Concello en los próximos cuatro años y permita mejorar la gestión de la ciudad. La reunión será a media tarde en un escenario peculiar, el salón de plenos, y en ambas partes hay expectación. En la socialista, por saber qué pedirá el BNG, y en la nacionalista, por ver hasta dónde cederá el PSOE.

El interés es grande por ambos lados, a pesar de que han tardado semana y media en fijar la primera reunión sin que fueran claros en las razones y a pesar de que es probable que este jueves no profundicen mucho. El encuentro está planteado para fijar las bases de la negociación e incluso podrían acordar la incorporación de otras personas a las conversaciones, que van a estar lideradas por la alcaldesa en funciones, Lara Méndez, y el portavoz nacionalista, Rubén Arroxo. Hasta el momento solo consta que tuvieran un breve contacto en el despacho de alcaldía dos días después de las elecciones.

El punto de partida es, a priori, mucho mejor que en otras ocasiones. En 2007, el líder del BNG se negó a acudir al despacho del alcalde al considerar que no era terreno neutral y a continuación José López Orozco decidió que él no estaría en las negociaciones. Entonces el PSOE no tenía ninguna intención de pactar y en el BNG había quien empezaba a cuestionar el liderazgo nacionalista. El PSOE gobernó en minoría cuatro años en los que, como ahora, sufrió la dificultad de gestionar de esa forma. En 2011 volvió a haber acuerdo, hasta que saltó la operación Pokemon y el BNG abandonó el gobierno antes del año y medio.

Los nacionalistas tienen muy presentes las experiencias de los anteriores bipartitos. La gestión de sus áreas fue razonable tanto en 1999 como en 2011, pero no lograron rentabilizarla políticamente, especialmente en la primera ocasión, tras la que se quedó con la mitad de concejales.

El PSOE vuelve a necesitar ahora un socio estable y el BNG debe responder a la confianza depositada por el electorado, que le acaba de dar tres ediles más, por lo que el acuerdo no se presenta difícil. A eso ayuda que la coincidencia programática es grande, lo que no evita que tengan visiones distintas en asuntos como el urbanismo, las soluciones de accesibilidad o el destino de los fondos europeos. Los nacionalistas quieren áreas que les permitan materializar sus propuestas electorales, como las mejoras en la movilidad, y el PSOE tiene la ventaja de que el conocimiento del estado de los asuntos y del funcionamiento de la casa es mucho mayor que el del BNG, al estar en el gobierno.

Los negociadores

Lara Méndez

La alcaldesa en funciones estuvo en las negociaciones del primer bipartito de la Diputación y formó parte de ese gobierno y del siguiente, por lo que tiene experiencia para llegar a acuerdos y para ejecutarlos.

Rubén Arroxo

La juventud y el carácter afable del portavoz nacionalista pueden llevar a engaño porque si algo define a los nacionalistas es la ortodoxia. Arroxo ha estudiado mucho los aciertos y los errores de otros bipartitos.

Álvaro Santos

El secretario provincial y futuro edil no vive sus mejores días por la pugna que hay por la presidencia de la Diputación y el control del partido. En ocasiones, su tono es arisco e incomoda incluso en sus filas.

Maite Ferreiro

Hay quien ve a la edil en la Diputación, pero el BNG quiso aprovechar su experiencia en el Concello y como sindicalista para negociar y es probable que opte por que centre sus esfuerzos en el nuevo gobierno.

Miguel Fernández

El concejal fue uno de los rostros amables del anterior gobierno y es apreciado, también por la oposición, por su carácter trabajador y conciliador. Con frecuencia fue interlocutor entre el gobierno local y el resto de grupos políticos.

Álex Penas

Será el número tres del próximo grupo municipal y conoce los entresijos del Concello, al menos parte de ellos, porque fue asesor en el último bipartito. Fue responsable local del BNG y es otro ejemplo de nacionalismo amable y firme.

Partido Popular. Carballo reunió a Arroxo y a Louzao y se ofreció para ser alcalde

El portavoz del PP, Ramón Carballo, mantuvo este miécoles, a iniciativa propia, un encuentro con los portavoces del BNG, Rubén Arroxo, y de Cs, Olga Louzao, para iniciar la relación institucional, ya que hasta ahora el popular no formaba parte de la corporación local. Carballo se presentó como futuro portavoz del grupo municipal, función que tiene previsto compatibilizar con su puesto actual, de jefe territorial de la Consellería de Presidencia.



El nuevo portavoz se reunió con Arroxo y Louzao en el local del PP y se ofreció para liderar el gobierno de la ciudad en el caso de que el PSOE y el BNG no lleguen a acuerdo. Carballo recordó que el PP fue el partido que obtuvo más representación (diez concejales, frente a los ocho del PSOE, los cinco del BNG y los dos de Cs). Incidió, además, en la coincidencia que hay en muchas de las propuestas electorales de los tres partidos —de los cuatro, en realidad—, algunas aprobadas incluso en el pleno. La necesidad de restablecer el sistema Ora gratis, de mejorar la gestión de los buses o de agilizar los trámites municipales son algunos ejemplos. No obstante, haya o no acuerdo para cogobernar entre el PSOE y el BNG, este ya confirmó que investirá a la alcaldesa. Carballo también tiene previsto presentarse a la regidora como concejal portavoz.