El PSOE asesora para denunciar el horario de Hemodinámica

El PSOE ofrecerá ayuda jurídica a los infartados o familias que se consideren afectadas por el hecho de que Hemodinámica no abra las 24 horas en Lugo y se planteen denunciar, según explicó este jueves el secretario xeral del PSOE en Lugo, Álvaro Santos.

Aseguró que Lugo lidera la mortalidad por infarto en Galicia, tanto en términos globales como después de la reperfusión (apertura de la arteria tras un infarto) y citó los datos, referentes del período entre junio de 2015 y septiembre de 2017, que obtuvo el grupo parlamentario socialista tras varias preguntas sobre el registro del infarto. "A media global de mortalidade en Lugo é do 4,6% fronte ao 2,9% en Santiago e Pontevedra, 3,2 % en Vigo, 3,5% en Ourense e 4% en Ferrol e na Coruña", dijo.

En cuanto a la mortalidad después de una intervención, explicó que la media de la de los lucenses infartados en ese período fue de 3,6%, frente a la de los viguese, de 2,1%; Santiago y Pontevedra, 2,4% y A Coruña, 2,6%.

Santos explicó que, según los datos del registro de infarto a los que se ha dado acceso a los socialistas, la sala lucense atendió en ese período a un total de 69 pacientes para recibir una angioplastia primaria, que es el tratamiento recomendado tras un infarto, mientras que 203 fueron trasladados al hospital coruñés, principal centro de referencia para las horas en las que la unidad lucense no está operativa.

También recordó que el registro reveló que Lugo era el área sanitaria en el que un infartado tardaba más tiempo en que se le reabriese la arteria (155 minutos de media), frente a los 103 de A Coruña o Santiago, por ejemplo.

La diputada autonómica Concepción Burgo anunció que pedirá la comparecencia tanto del presidente de la Xunta como del conselleiro de Sanidade para que expliquen por qué, aunque se aumentase su horario hasta las diez de la noche, la sala de Hemodinámica de Lugo sigue sin abrir las 24 horas. "Que lle pode dicir o Partido Popular a todas as familias da nosa provincia que engrosan a media de mortalidade? O dano causado é irreparable. O PSOE continuará facendo presión e empregando todos os recursos que están ao noso alcance para que a Xunta dota ao Hula do servizo de Hemodinámica as 24 horas. Non hai escusas para non facelo".

SERGAS. Por su parte, el Sergas replicó este jueves a los socialistas insistiendo en que no hay diferencia en la tasa de mortalidad por infarto de miocardio entre los pacientes de Lugo y los del resto de Galicia y que esa afirmación era "absolutamente falsa". "O estándar de calidade para a mortalidade tras anxioplastia aos 30 días en pacientes con infarto agudo de miocardio debe ser menor do 5%. No caso dos pacientes que sufriron un infarto na zona de Lugo, este valor está por debaixo deste parámetro que establece a Sociedade Española de Cardioloxía como un estándar de calidade na atención", dijo.

También insistió en que, tras la apertura hasta las diez de la noche, la unidad de Hemodinámica de Lugo atiende a dos tercios de los pacientes que necesitan tanto una intervención programada como urgente, "mellorando substancialmente os tempos de resposta".