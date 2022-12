El PSOE abre la puerta al regreso de Besteiro a la primera línea política

La decisión de una jueza lucense de dar carpetazo al caso Pulpo marcó un terremoto en la política gallega, donde los socialistas ya abren la puerta para la vuelta a la primera línea de su antiguo secretario general, José Ramón Gómez Besteiro. Especialmente clara fue la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que reconoció que quiere que Besteiro regrese a la primera línea. "Demostrou, alí donde tivo responsabilidades, no Concello, na Deputación, e a nivel orgánico, a súa capacidade, a súa inquietude, a súa valía de servizo público... Polo tanto creo que é unha cuestión que desexamos moitos, que volva á primeira liña da acción pública e da acción política", deseó la regidora.

El propio líder del PSdeG, Valentín González Formoso, amigo personal de Besteiro, aseguró ayer que este "estará onde queira estar", al ser preguntado por la posibilidad de que sea el lucense el candidato a la presidencia de la Xunta. "É un activo político imprescindible no PSdeG", afirmó.

Formoso lleva un año al frente de los socialistas gallegos y en diversas ocasiones manifestó su disposición a encabezar la candidatura de su partido a la Xunta en 2024, pero en su entorno nadie duda de que estaría dispuesto a dar un paso atrás si Besteiro quisiera retomar la carrera que vio truncada en 2016. De momento sigue sin confirmar si repetirá como alcaldable de As Pontes el próximo mayo, una decisión que en este contexto no es baladí.

La alcaldesa y Tomé recordaron que el caso Pulpo se inició cuando la popular Elena Candia llevó al juzgado "un anónimo autoinventado"

La noticia del sobreseimiento provisional de una de las últimas investigaciones judiciales que afectaba al exsecretario general del PSdeG está siendo muy celebrada por amigos y compañeros de partido por lo que tiene de alivio personal para quien fue también el primer presidente socialista de la Diputación de Lugo pero también porque despeja el camino para su hipotética vuelta al ruedo político, en la que muchos confían.

El teléfono de Besteiro no dejó de sonar desde que el miércoles a mediodía se conoció la noticia, pero muchos compañeros quisieron dejar constancia también de su alegría de forma pública. La alcaldesa de Lugo fue una de ellas. A las pocas horas de trascender el auto judicial, y quizás por haber vivido en carne propia lo que supone sufrir una investigación judicial que se alargó varios años para acabar siendo archivada, escribió en Twitter: "Alégrome moitísimo por el e pola súa familia, e por todo o socialismo galego. Moito dano se causou á súa honorabilidade e á súa carreira, e as persoas que o fixeron conscientemente deberían desculparse. Pero moito me temo que non será así".

En la red más usada por políticos y periodistas no faltó el comentario del propio Formoso ya el miércoles por la tarde. "Logo de tanto tempo de espera e de escarnio, hoxe non podo máis que expresar a miña alegría, e diría tamén que a de todo o socialismo galego, de que finalmente se faga xustiza co compañeiro e amigo José Ramón", escribió.

En el ámbito gallego, otra de las reacciones fue la del número dos de Formoso, José Manuel Lage Tuñas, casado con una lucense e íntimo de Besteiro, con quien toma café y juega al tenis muchos domingos. El secretario de Organización de los socialistas gallegos no dejó de retuitear la noticia en distintos medios de comunicación y las felicitaciones al político.

Las muestras públicas de alegría fueron más numerosas en el ámbito lucense y en el círculo más próximo a Besteiro. El senador César Mogo escribió: "Primero vino el daño, ahora la justicia. Siempre un comportamiento impecable. Gracias JRGB!!!". "A mellor nova do día: por fin a verdade. JoseRamonGomezBesteiro liberado das causas pendentes. Tras seis anos «non aparece debidamente xustificada a perpetración de delito ningún nin presuntas adxudicacións ilícitas. Non permite constatar indicio algún racional de criminalidad", tuiteó la responsable local del PSOE, Ana González Abelleira, recogiendo citas textuales del auto judicial.

Hubo felicitaciones también de algún miembro del equipo del delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones. «Nun día cheo de emocións, non quero pechar os ollos antes de mandarlle unha aperta, tamén por aquí, a Besteiro. José Ramón, os que te coñecemos sabiamos que só era cuestión de tempo [...]. Alégrome por ti, por vós, por nós", escribió la jefa de prensa de Miñones.

Tomé, satisfecho

El presidente de la Diputación Provincial, José Tomé, también expresó públicamente su satisfacción por el hecho de que Besteiro quedara libre de la "clara inxustiza que veu sufrindo desde hai case sete anos". A su juicio, no queda ninguna sombra de duda sobre su actuación y eso es "unha boa noticia para a democracia".

Tomé, al igual que la alcaldesa, quiso recordar el origen de la operación Pulpo. "Todo isto foi provocado politicamente por unha persoa [en alusión a la entonces portavoz del PP en la Diputación, Elena Candia] que lle levou á xuíza uns anónimos autoinventados, cunha evidente vontade de facer dano, persoal e político, co obxectivo de salvar o Partido Popular dunha clara derrota electoral nas urnas", recordó el socialista. La alcaldesa también aludió a esa circunstancia y emplazó a Candia a "pedir perdón persoalmente a José Ramón Gómez Besteiro" y a "aprender diso e non seguir enturbiando, como intenta facer agora o PP no Concello coa fábrica da luz", dijo Méndez.

El futuro de Besteiro, al que ayer se le vio con compañeros de partidos, está por escribir pero si alguien no parece tener dudas sobre él son la Xuventudes Socialistas de Galicia: "Por fin faise xustiza. Volve Besteiro!", tuitearon.

Orozco cree que Besteiro "tiene futuro"

El ex alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, ha asegurado este viernes que José Ramón Gómez Besteiro "tiene futuro" en la política tras conocerse el archivo de la Operación Pulpo.

Orozco describe al ex secretario xeral "como una persona joven y con experiencia". "Ya lo dijo el actual secretario xeral, Valentín González Formoso, que solo está a la espera de lo que quiera", comenta. "Tiene futuro", presagia finalmente.

El ex alcalde de Lugo ha apuntado además que tanto él, con diez desimputaciones, como José Ramón Gómez Besteiro, pasaron por un proceso "kafkiano".

Orozco, que fue el padrino político de Besteiro, no ha dudado en certificar que este proceso y otros les costó a ambos sus "carreras políticas". "Después de ver lo que dicen los medios de comunicación, sobre lo que dice la actual jueza que decretó el archivo, después de una instrucción llena de cosas raras, como pasó conmigo. Era innecesario llegar a este momento", se ha quejado.

Sobre Besteiro ha pormenorizado que la investigación "nace de un anónimo que manda a la jueza la jefa de la oposición en la Diputación (en 2016) y que quiere ser ahora alcaldesa de Lugo", en alusión a la popular Elena Candia.

"Si recibes un anónimo tienes que pensar que daño puedes hacer en algo que puede ser totalmente falso. Si inicias una instrucción de un anónimo, lo mismo", ha sentenciado. En su caso, Orozco ha acreditado que "había más de ochenta anónimos", pero se centra en uno que "era de risa".

En ambos casos, se vieron afectados por instrucciones de la ex jueza del uno, Pilar de Lara, que fue apartada de los juzgados de Lugo por dilaciones indebidas y ahora ejerce en Ponferrada.

Rueda ve "curioso" que Formoso reivindique al exlíder socialista

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, celebró el archivo provisional de la operación Pulpo por el exsecretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y su familia, al tiempo que deseó a los socialistas "mucha suerte para resolver sus cuestiones internas".

Rueda recordó, a preguntas de los medios de comunicación, que esta y otras macrocausas abiertas en su día por la jueza Pilar de Lara han tenido "consecuencias y coste personal" para "mucha gente" del ámbito político, aunque el resultado fue "bueno" para una amplia mayoría, dijo.

Sin embargo, al margen de esta circunstancia, Alfonso Rueda quiso incidir este jueves en que "el PSdeG siempre es conocido por sus cuestiones internas y movimientos internos".

El presidente de la Xunta hacía esta reflexión tras el Consello de la Xunta y después de que el actual líder del PSdeG, Valentín González Formoso, reivindicara a Besteiro como un "activo imprescindible" para la formación y asegurara que el lucense "estará onde queira estar".

Rueda hizo hincapié en que resulta "curioso" que, nada más trascender que Besteiro, aún provisionalmente, había quedado libre de la última causa que tenía pendiente, ya se haya puesto sobre la mesa el debate sobre su posible regreso a primera línea política, incluso como candidato del PSdeG a las próximas autonómicas.

"No sé cómo lo van a solventar, no tengo ni idea", afirmó antes de desear "mucha suerte" al PSdeG para resolver "sus cuestiones internas" y de señalar que, bajo su punto de vista, los socialistas deberían estar "algo menos" con el foco en los cargos y "más" en las propuestas.

De momento, Gómez Besteiro guarda silencio sobre su futuro, en la línea que mantuvo desde que en 2016 dimitiera como secretario general del PSdeG. El lucense estuvo desaparecido de la escena política durante muchos años, aunque mantuvo intactas sus redes de contactos en el partido tanto a nivel gallego como con Ferraz.

Sin embargo, en el último año el político —porque en el fondo nunca ha dejado de serlo— sí se ha dejado ver en varios actos del partido. La escenificación de su regreso a la vida pública la hizo hace justo un año, en el congreso en el que el PSdeG eligió secretario general a su amigo, Valentín González Formoso. Besteiro recibió entonces una gran ovación del auditorio socialista, lo que prueba que es aún un político conocido y apreciado.

Esta circunstancia, unida a que a Formoso le está costando consolidarse, podría contribuir a una hipotética vuelta del lucense a la primera línea, aunque también tendrán mucho que decir otros sectores del partido, como el vigués.



Una causa que comenzó por un problema laboral

Solo quedan algunos flecos para que se cierre el caso Pulpo, que estalló como consecuencia de un supuesto caso de acoso entre funcionarios de la Diputación y acabó llevando a una investigación por supuesto pago de sobornos.



El caso se dilató nueve años y ahora la magistrada del juzgado de Instrucción 2 de Lugo acordó el sobreseimiento provisional tras concluir que no hay indicios de delito y apreciar "graves deficiencias" en el inicio del procedimiento judicial, que supuso un terremoto en la política gallega.