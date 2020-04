Los psicólogos clínicos prestan ayuda telefónica a afectados por el Covid-19

Los psicólogos clínicos del área sanitaria de Lugo atienden durante doce horas al día, todos los días, un teléfono de asistencia psicológica sobre el coronavirus, el 699664407.

Está pensado para ayudar a trabajadores sanitarios y a familiares de pacientes a gestionar la situación de sobrecarga de los primeros y las dudas y angustias de los segundos, pero por el momento suena poco, según admite Delia Guitián, psicóloga clínica de la unidad de salud mental. “Sí que sorprende un poco, pero creo que en el caso de los profesionales es porque aquí no están desbordados como en otras zonas y se encuentran en estos momentos totalmente centrados en la tarea”, explica.

Con respecto a los familiares de pacientes, asume que la falta de llamadas puede deberse al desconocimiento, a que no estén familiarizados con la existencia de este número abierto para todos, desde los que sufren ansiedad relacionada con la actual situación hasta familiares de pacientes ingresados a los que no pueden acompañar o cuyo ser querido ha fallecido estos días sin que una despedida fuese posible.

“Son duelos de riesgo porque el ritual tradicional no se puede celebrar, tampoco permanecer cerca de esa persona... Son duelos en los que veremos que hay gente que pasa seis meses y dirá que se siente como el primer día, un año y no cambiará...”, explica Guitián. Lo cierto es que los psicólogos creen que se asumen mejor inicialmente -con familias conscientes de que no pudieron hacer nada más- que a la larga, cuando pesa más la excepcionalidad de no haber podido acompañar al enfermo.

También puede producir ansiedad o gran inquietud la situación de quien tiene a una persona querida ingresada y no puede acudir al hospital para visitarla y tiene que estar alejado de ella, sin verla y con una actualización puntual de su estado de salud.

Al mismo tiempo, los profesionales sanitarios, entregados al trabajo durante estos días, también pueden percibir después, cuando la situación se calme un poco, la sobrecarga laboral y sentimental. Guitián recuerda que el teléfono está para todos ellos.