PSdeG y BNG cerrarán este miércoles el acuerdo para gobernar la Diputación

Los encargados de negociar por parte del BNG y del PSdeG los términos del pacto de gobierno en la Diputación de Lugo confían en cerrar y firmar este mismo miércoles un acuerdo para llegar el jueves al pleno de constitución de la corporación provincial con los deberes hechos, de modo que el socialista José Tomé –alcalde de Monforte de Lemos–, sea elegido presidente con los votos de los nacionalistas.

De momento, según informó a EFE el diputado provincial Efrén Castro (BNG), las negociaciones marchan por buen camino, pero el acuerdo no está todavía "cerrado".

El martes no se produjo reunión entre los negociadores de ambos partidos, aunque sí hubo varios "intercambios de llamadas" y se movieron "documentos" entre ambos partidos para concretar la postura de unos y otros sobre varios temas que están todavía sobre la mesa.

"Contamos con llegar a un acuerdo, pero todavía hay un par de temas en los no estamos de acuerdo, aunque no sean insalvables", precisó. "Seguimos avanzando, pero en los acuerdos, hasta que están firmados, no se puede dar nada por hecho", añadió el diputado nacionalista.

Socialistas y nacionalistas volverán reunirse en la tarde de este miércoles para tratar de cerrar ese acuerdo de forma definitiva.