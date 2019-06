El PSdeG aclara que no decidió a quién avalará para la Diputación

Casi a la vez que el presidente en funciones de la Diputación, Darío Campos, y candidato a la reelección anunciaba quiénes serán algunos miembros del equipo con el que pretende gobernar la Diputación durante los próximos cuatro años, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, aclaraba a través de su gabinete de comunicación que la dirección gallega no tiene todavía un posicionamiento sobre quién debe ser el próximo presidente de la Diputación de Lugo.

"Neste momento non hai ningún posicionamento de apoio, tampouco do contrario, nin a Darío Campos nin a ningunha outra persoa", precisó el equipo de Caballero un día después de que Campos asegurara a este periódico que estaba "tranquilo" ante la posible irrupción de una candidatura alternativa porque percibía un gran apoyo del partido en la provincia y porque Caballero también se lo había manifestado.

La candidatura alternativa podría estar encabezada por el alcalde de Monforte, José Tomé, aunque de momento no es oficial, y podría ser bien vista por Caballero y puede que también por Ferraz, debido a la excelente relación del monfortino con Pedro Sánchez. este viernes el PSdeG evitó pronunciarse siquiera sobre la existencia de una opción diferente a la de Campos.

Campos mantiene que el PSdeG le dio su apoyo y el partido dice que hubo un encuentro el miércoles "no que non se pechou nada"

La ejecutiva socialista gallega explicó que el procedimiento para designar candidato a la institución precisa de un informe de la dirección gallega, que remite a la federal, "que en última instancia é quen decide". La previsión es que el comité de listas del PSOE apruebe las candidaturas a las diputaciones -las listas completas de diputados, no solo los aspirantes a presidentes- en torno al día 17, ya que el plazo para que los concejales acudan a votar a las juntas electorales termina el 21.

Campos, por su parte, mantenía este viernes por la tarde que Caballero sí le había transmitido su apoyo, pero "se din que non, pois non, está claro, é o que hai. Se din iso será verdade", afirmaba tras conocer el desmentido de Santiago. Desde el PSdeG se insistía en que el proceso para la designación de candidato está siendo llevado por el secretario de Organización, el lucense José Antonio Quiroga, quien el miércoles mantuvo un encuentro con Campos "no que non se pechou nada", aseguraron fuentes del PSdeG.

Quiroga, por su parte, tampoco quiso comentar este viernes la situación que se está viviendo en torno al proceso de designación de candidatos.