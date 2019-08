Las pruebas del nuevo auditorio se retrasan por falta de potencia de luz

El equipamiento del nuevo auditorio está listo, pero faltan por llevar a cabo las pruebas de sonido, iluminación e imagen, que se están retrasando por falta de potencia eléctrica. Así lo confirmó este martes la delegación de la Xunta en Lugo, quien explicó que la Consellería de Medio Ambiente, que es quien hizo el edificio, está en conversaciones con el Concello para encontrar una solución.

El edificio funciona todavía con luz de obra, pero la potencia es insuficiente y es necesario dar de alta las instalaciones para contratar más potencia. Sin embargo, según el convenio que la Xunta y el Concello firmaron en su día para la construcción del auditorio, el alta eléctrica debe hacerse una vez el edificio esté en manos de la administración local.

DIÁLOGO. Según informó la Xunta, la consellería está en conversaciones con el gabinete de alcaldía y con la empresa suministradora para intentar encontrar una solución y, según fuentes del Gobierno gallego, el diálogo va por buen camino y se espera que en breve haya una solución y que las pruebas puedan comenzar en septiembre.

Mientras tanto, las administraciones están colaborando para formar al personal que manejarán los equipos técnicos en el futuro, según indicó la Xunta. Así, el Concello remitió a esta una relación de las personas que van a recibir esa formación, según aseguró el Gobierno gallego.

En el nuevo gobierno local es la concejala del BNG, Maite Ferreiro, quien se ocupa del área de cultura, pero, según la información que facilita la Xunta, las conversaciones se estarían llevando a cabo entre el gabinete de la Consellería de Medio Ambiente y el gabinete de alcaldía. De hecho, el martes los nacionalistas aseguraban que en cultura no se tiene ninguna noticia nueva respecto al auditorio más allá de que la Xunta estaría equipándolo.

CONCELLO Y XUNTA. Hace unas semanas, los nacionalistas informaron de que no firmarían la recepción del edificio sin una auditoría técnica que confirmara que la obra cumplía las condiciones previstas en el proyecto. Asimismo, el alcalde en funciones, Rubén Arroxo, coincidía en que el Concello no puede contratar el suministro eléctrico para un edificio que todavía no es de su propiedad.

En este periodo, Arroxo solicitó una entrevista con el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, pero desde el departamento de este se informó de que el político esperará a que la alcaldesa, la socialista Lara Méndez, regrese de vacaciones, en la primera semana de septiembre, para dar cita a Arroxo, "pois as decisións a adoptar afectan a departamentos do PSOE e do BNG".

La Xunta sufragó y gestionó el equipamiento del auditorio tras un polémico convenio con el Concello por el cual este exime a la Xunta del Ibi de varios edificios sanitarios durante seis años.