María José López Cabezón: "Los proyectos de Manos Unidas generan futuro para la población"

¿Por qué se dedicó a las misiones?

Me fui de España con 35 años a misiones. Cuando era joven me planteaba qué podía hacer socialmente, cómo podía colaborar... Buscaba el desarrollo personal, pero también la involucración social y el compromiso social desde unos valores cristianos. Entonces entré en contacto con misioneros y misioneras que venían de América Latina y de África. Le pregunté a uno si podía ir, tener una experiencia, y me recomendó probar. Me imaginaba que sería una experiencia corta, pero fui, probé y me quedé como misionera y ya llevo casi 30 años.

Casi siempre ha estado en Centroamérica, ¿por qué?

He estado la mayoría de años entre Nicaragua y Guatemala y también dos años y medio en Ecuador. Lo mío con América Latina fue pura casualidad. En julio de 1995 hubo un accidente de avión en un monte de El Salvador, en el que fallecieron cuatro compañeras misioneras que estaban en Nicaragua y me ofrecieron cubrir esa urgencia. En ese país me tocaron situaciones de emergencia como un huracán, un terremoto o un deslave de volcán, en las que Manos Unidas nos ayudó, como otras ONG.

¿En qué proyectos de desarrollo ha colaborado?

En Nicaragua tuve un proyecto de un hospital campesino y otro de agua potable con pozos artesanales con un sistema adecuado al terreno, no con un motor de gasolina ni con uno eléctrico porque no pueden disponer de esas energías y para que tampoco afecte al clima. En Guatemala tuve uno educativo con una comunidad indígena para construir un aula central para reuniones. Contratamos a un jefe albañil, pero la mano de obra fueron jóvenes, mujeres y hombres de la propia comunidad porque así se implican. Hay que sensibilizar a la sociedad de que su colaboración en España da su fruto en estos países en vías de desarrollo. Sin esa solidaridad, no podríamos llevar a cabo esos proyectos. Además, Manos Unidas siempre busca la interrelación con agentes locales.

¿Cómo les afecta a esos países el cambio climático, que es el eje de la campaña de Manos Unidas con motivo de su 65º aniversario?

Con la campaña El Efecto Ser Humano queremos decir que somos la única especie que podemos cambiar el planeta. Si se hace una extracción excesiva de los recursos naturales, como me encontré cuando llegué a la región Amazónica del Ecuador, es un efecto negativo para el cambio climático. Allí tienen su riqueza en el subsuelo, que es donde cultivan y de lo que se alimentan. Hay grandes empresas extractivas que vierten químicos a los ríos, con cuya agua riegan sus tierras los nativos para cultivar. Esa contaminación provoca que la población infantil no se desarrolle bien, muchos abortos en las mujeres... Pero si hacemos proyectos de desarrollo, contando con energías renovables, causamos un efecto positivo, hacemos justicia climática.

¿Qué papel juega Manos Unidas?

Esos 65 años son un aval de la importancia de lo que está haciendo. ¡Qué nombre mejor puesto, Manos Unidas! Manos de solidaridad de España con manos que queremos llevar el compromiso solidario a estos países en vías de desarrollo. Es un fin en el que unimos fuerzas, entusiasmo… Sin esta solidaridad nuestro trabajo allí se haría, pero quedaría reducido. Es un recurso que está generando frutos todavía y que queda para la población. No es que Manos Unidas haga un proyecto un año, se vuelva y ya, sino que genera futuro para la población. Me han llamado jóvenes de comunidades en donde realizamos proyectos que ahora son trabajadoras sociales, enfermeras, maestros...