Cuatro proyectos de innovación de FP de Lugo logran 110.000 euros para aplicarlos

Los centros de FP viven apegados a la innovación. Los premios que acaba de conceder la Dirección Xeral de Formación Profesional así lo atestiguan. Cuatro proyectos de institutos de la capital lucense recibirán 111.181 euros en total con el fin de que puedan llevar a la práctica sus inventos durante el próximo curso académico.

Uno de esos proyectos lucenses distinguidos en los premios de Innovación na FP es el coordinado por el Centro de Educación Especial Santa María, que ha ideado unos juegos para que el más de medio centenar de alumnos con necesidades educativas especiales con que cuenta puedan interactuar entre ellos en el patio durante la media hora de recreo que tienen a diario.

"Pretendemos que de una manera lúdica mejoren esas capacidades que necesitan, como habilidades sociales (comunicación, saber seguir instrucciones...) y psicomotricidad", afirma la profesora del programa formativo Ana López, que añade que así "queremos una inclusión real".

Esos juegos "se adaptan a las necesidades físicas de los alumnos", según explica esta docente, y dispondrán además de carteles con instrucciones para su comprensión.

En este proyecto, premiado con 23.340 euros, también colaboran el CEE María Mariño de A Coruña, cuyo programa de Repografía elaborará los carteles; el también herculino CIFP Someso, cuyo ciclo de Soldadura realizará la parte metálica de los juegos, y el CIFP Politécnico de Lugo, cuyo ciclo de Madera los hará en este material.

A esta sinergia entre centros docentes se suma también las empresas, que en este caso son Maderas Besteiro, Ingeniería Sanpe y Torres y Saez.

Fabricación digital

La cuantía más elevada de estos cuatro proyectos, 39.982 euros, recayó en el que está coordinado por el CIFP As Mercedes, en colaboración con la Escola de Arte Superior e Deseño Ramón Falcón y también Maderas Besteiro, para la utilización en aula de métodos de fabricación digital.

El profesor del curso de Especialización en Fabricación Inteligente de As Mercedes Alberto Pereira destaca de esta iniciativa, por una parte, "a colaboración industrial e artística" y, por otra parte, "a transferencia do coñecemento" de este centro a la Escuela Ramón Falcón. "Aplicamos as nosas tecnoloxías ao arte", agrega.

La profesora Eva Valle, que se encarga de esta idea junto a Natalia Crecente en la Ramón Falcón, explica que se pretende "generar sinergias en los proyectos de innovación en los que el CIFP As Mercedes tiene mucha experiencia".

"Entendemos el diseño como una herramienta de transformación. Nuestro proyecto trata de vincular esto con la tecnología de fabricación digital (fab lab)", precisa Eva Valle, que apunta que en este caso "tiene mucha potencialidad, pero queda mucho por descubrir".

Por partida doble

El CIFP Politécnico es el centro coordinador de dos proyectos galardonados, uno de levitación magnética, en el que colabora la firma Beckhoff Automation, financiado con 39.800 euros, y otro de la puesta en marcha virtual de un gemelo digital, del que también forma parte el IES Punta Candieira de Cedeira (A Coruña), que recibirá 7.879 euros.

El primero consiste en mover y transportar un objeto con una pequeña plataforma que flota sobre una superficie que genera campos magnéticos. Es un software de automatización de control, que determina la trayectoria, la rotación de 360 grados o la inclinación.

"Non hai contacto físico entre a plataforma que se move e o solo. Non existe desgaste, nin rozamento. Está pensada sobre todo para ambientes estériles, en empresas farmacéuticas ou alimentarias porque non se xenera po, nin contaminación ambiental", explica uno de sus coordinadores, el vicedirector del CIFP Politécnico, José Luis Blanco, que destaca que se busca "facer visible o proxecto ás empresas".

La otra iniciativa galardonada de este centro de la capital lucense, que lleva a cabo el ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial, consiste en realizar una réplica tridimensional de un objeto real (gemelo digital), en este caso una máquina, y su puesta en marcha.

"É un obxecto virtual que se comporta fisicamente como un obxecto real", explica José Luis Blanco, que añade sobre la utilidad de este proyecto que "así temos o modelo en cada ordenador de cada alumno porque non sería viable ter unha máquina física para cada un".

El proceso incluye desde el diseño en 3D y su puesta en marcha virtual hasta la posterior comprobación de lo que se ha realizado en ese gemelo digital en la máquina real.

Todos estos proyectos se tendrán que llevar a la práctica entre septiembre de este año y marzo de 2024.

Convocatoria

Fueron premiados 36 proyectos con 840.000 euros en total. Además de los cuatro de la capital lucense han sido distinguidos tres más en el resto de la provincia, uno de coches iónicos del IES María Sarmiento de Viveiro; otro de construcción de una maqueta sobre el sistema de frenado ABS del CIFP Porta da Auga de Ribadeo y un tercero de una maqueta de una pila de combustible de hidrógeno del IES Lois Peña de Vilalba.

La pretensión de estos premios, según se destaca desde la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, es "potenciar as iniciativas innovadoras no ámbito da Formación Profesional o traballo colaborativo e a transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e outras entidades, procurando a calidade e a excelencia na propia FP e o fomento do emprendemento".