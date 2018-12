Los proyectos estrella de las cuentas de Lugo quedarán en el aire a final de mes

Los proyectos estrella del programa Edusi que el gobierno de Lara Méndez había incluido en el que calificó como el presupuesto municipal más inversor de los últimos años van camino de quedar en el aire ya que, de no ser aprobados antes de final de mes, a partir del 1 de enero esas partidas pasarán de forma automática a ser remanentes de tesorería dentro de un presupuesto prorrogado.

En este escenario, el ejecutivo ya no podría licitar los proyectos de inversión en junta de gobierno como hizo desde que en abril pasado quedase aprobado definitivamente el presupuesto. La Ley de Haciendas Locales determina que en unas cuentas prorrogadas solo se pueden ejecutar gastos que tengan carácter plurianual, como las nóminas del personal, el pago de servicios prestados o los proyectos de inversión ya iniciados.

Sin embargo, en el caso de las cinco actuaciones del Edusi para unir la ciudad con el río Miño y que contaban con una partida de 5,4 millones en el actual presupuesto, el gobierno local todavía no inició el proceso de licitación, por lo que en caso de demorarse más allá del 31 de diciembre, tendrá que volver con los proyectos al pleno y negociar una modificación de crédito. El problema es que la oposición no está de acuerdo con algunas de las obras previstas, como la pasarela sobre la N-VI, cuyo coste se acerca al millón de euros, o con la ampliación del paso subterráneo sobre esa misma carretera. De hecho, se llegó a aprobar una iniciativa plenaria para estudiar el soterramiento de la vía para crear un pasillo verde entre A Cheda y el paseo del Miño. Además, un tercer proyecto relacionado con esta vía, la creación de un nuevo acceso desde A Volta da Viña, ya fue descartado por su impacto, mientras que tampoco fueron licitadas las otras dos obras previstas en O Carme, una para poner en valor el patrimonio arqueológico y otra para acometer el saneamiento de la Rúa do Vicedo.

MENOS DE UN MES. La cuenta atrás hasta final de año también corre para otros proyectos previstos en los presupuestos y que siguen sin ser licitados. El grupo popular citaba algunos de ellos esta semana cuando criticaba el bajo nivel de ejecución de las inversiones de la actuales cuentas, que fija en el 7% de los más de 15 millones previstos. La biblioteca de A Piringalla figura en esta lista de obras pendientes, al igual que la playa fluvial en el río Miño, el acondicionamiento de varios parques infantiles o el ascensor del Sagrado Corazón, que lleva más de diez años proyectado y que el gobierno local dice tener ya encarrilado, aunque no acaba de licitar.

El ejecutivo socialista se enfrenta además a un mes con varios días festivos y en el que tres sindicatos del Concello han anunciado la convocatoria de una huelga a partir de la segunda quincena, en protesta por la nueva RPT aprobada en mesa de negociación. Los funcionarios que podrían parar pertenecen además a servicios municipales encargados de elaborar pliegos de condiciones de las licitaciones, por lo que será difícil que a las juntas de gobierno que se celebren hasta final de mes lleguen contratos de obras.

Así las cosas, la gran mayoría de los proyectos pendientes tendrán que ir a pleno a partir del 1 de enero y contar con el visto bueno de la oposición en unos meses preelectorales en los que el gobierno contaba con tener la ciudad en obras con programas ambiciosos como el plan de barrios, al que había destinado 2,5 millones y del que, según el PP, solo se han ejecutado por ahora un 3,2% del total.

También parece difícil que antes de mayo se inicien las obras de proyectos de anteriores ejercicios, como la peatonalización de Quiroga Ballesteros o el desdoblamiento de Duquesa de Lugo.

Edusi Cinco proyectos con 5,4 millones



La partida más importante del presupuesto es la consignada a cinco proyectos del programa Edusi, entre ellos una pasarela sobre la N-VI. A día de hoy ya se renunció a uno de ellos y el resto no fue aún licitado.

Biblioteca de A Piringalla Parada desde 2012



La biblioteca de A Piringalla, cuya obra fue paralizada en 2012 y es necesario readjudicar, volvió al presupuesto municipal con una partida de 208.000 euros, a la que habría que sumar el remanente de otros ejercicios.