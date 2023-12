Ocupará por tercera vez el puesto de deán de la catedral, un cargo que se elige democráticamente y que solo se puede alcanzar con mayoría absoluta. No hay antes de la elección ni candidatura formal ni programa, pero Mario Vázquez Carballo tiene unos proyectos y una hoja de ruta muy bien definidos y que pasan siempre por potenciar la basílica lucense.

¿Qué objetivos se marca?

Hay propósito de mejorar el culto y también la atención al público. Creo que un logro que ya conseguimos es la atención al turismo. La catedral de Lugo es un santuario y hay que compatibilizar esa vocación y esa tradición religiosa con las visitas y creo que al turista hoy le atendemos bien. A la vez, en estos años se logró recuperar el privilegio de la indulgencia plenaria y cotidiana y en los últimos ocho años hemos hecho también muchas obras de restauración.

¿Qué obras han completado?

Están ya recibidas algunas, como la de las fachadas o la restauración de tres grandes retablos y de pinturas. La última completada es la de Santa Lucía, la santa con más devoción en la catedral tras la Virgen de los Ojos Grandes y que es obra de Meana. También se acabó de restaurar el claustro

¿Hay previstas más obras?

Estamos en el Plan de Catedrales y tenemos un proyecto amplio de actuaciones, que incluye la restauración de la sacristía, de la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, de la Casa de los Canónigos y de la Adoración Nocturna o el cierre de la puerta norte y la restauración de la puerta, que está muy dañada por los orines.

¿En qué consiste el proyecto para esa puerta, de gran valor y en el eje de la polémica durante años por los daños de carácter vandálico?

La idea es poner una reja. Ya la hubo en el pasado. Y estaría abierta durante el día. Se necesita permiso de Patrimonio, pero estamos ya en ello. La puerta está muy deteriorada por los orines y precisa ser restaurada.

¿Y qué se quiere hacer con la Casa de los Canónigos, que es ya un anexo a la catedral?

La idea es restaurarla fundamentalmente, aunque no solo, para ampliar el Museo Catedralicio. Se pondría también un ascensor, porque ahora tenemos el problema de barreras arquitectónicas para el acceso al Museo.

En su día no dejó de crear polémica todo ese proyecto turístico de la catedral, que incluyó empezar a cobrar las visitas turísticas.

La polémica fue porque hubo gente que creía que íbamos a cobrar por entrar en la catedral. Y no se cobrar por entrar, por ir al culto. Incluso hay turistas que dicen que ellos van a rezar y no hay problema en que entren. Pero tenemos un programa de visitas turísticas, con guías y audioguías que funciona muy bien. Las visitas turísticas han crecido muchísimo. No tenemos cerrados aún los datos de este año, pero tenemos sobre 30.000 visitantes anuales.

¿La catedral tiene hoy más proyección cultural que religiosa?

Seguimos teniendo las mismas solemnidades y celebraciones y en algunas hay más participación que antes. Somos de las pocas catedrales de España con culto permanente, con laudes, vísperas y misas todos los días. Se suprimió la de una, pero tenemos misas por la mañana y por la tarde y en algunas aumentó la participación. Tenemos el privilegio de la exposición permanente del Santísimo, la indulgencia plenaria y hay atención a los peregrinos.

¿Los peregrinos participan en la vida de la catedral?

Sí, y participan mucho en la misa de ocho, en la que se les bendice y se les da una atención especial.

El aspecto social y cultural, con todo, ha ganado peso en la vida de la catedral.

Este tercer periodo como deán puede tener una parte de continuidad, también en ese aspecto de abrir la catedral de Lugo a eventos, incluidos actos relacionados con la sociedad civil. Ya hemos tenido estos años algunos, como la exposición de camelias, la feria In Vino Veritas...

Debe ejercer como deán de nuevo. ¿No hay nadie más dispuesto?

Somos catorce canónigos y somos siete los menores de 75 años. El votado por los demás debe aceptar por obediencia y vocación de servicio. Ser deán es solo ser el primero entre iguales.

Pero es un cargo con tradición. ¿Desde cuándo existe en la catedral?

No sabemos con exactitud. En algunas catedrales los cabildos son tan antiguos como la propia catedral, pero la mayoría de los cabildos españoles son del siglo XVI. Son en realidad fraternidades y tienen gran tradición, como las escuelas catedralicias, que daban formación cuando no había escuelas. Se dice que San Froilán se formó en la catedral, así que debía haber escuela ya en el siglo noveno.