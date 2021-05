Un proyecto busca apoyos para crear un grupo que aúne las lácteas gallegas

El proyecto para crear un gran grupo lácteo gallego que desde hace dos décadas está en boca de políticos, empresarios y sindicatos en Galicia vuelve ahora a surgir de la mano de un empresario lucense vinculado durante 15 años al sector y para el que busca apoyos con la vista puesta en los fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia que llegarán a España.

El lucense Raúl Ferreirós, un extrabajador de banca, broker en mercados nacionales e internacionales de la leche y empresario, es el ideólogo de un proyecto que busca unir a las empresas lácteas gallegas para crear una gran fábrica de leche con capacidad para procesar hasta 4 millones de litros de leche diarios, con tecnología punta para aprovechar el valor añadido de este producto y capaz de ahorrar costes para poder pagar al ganadero hasta 39 céntimos de euro por litro, cuando ahora percibe de media entre 33 y 35.

Ferreirós, que contó con el apoyo de sus dos hijos para impulsar este proyecto, asegura que cuenta con un plan de negocio diseñado por RHA Financial, así como con empresas interesadas en una inversión que podría rondar los 135 millones de euros y que también prevé apoyar la creación de granjas eficientes que suministrarían materia prima a la factoría. Sin embargo, este empresario dice que para que esta inversión se materialice necesita el apoyo de las instituciones públicas, así como de las empresas y cooperativas lácteas gallegas, "que no tendrían que poner ni un euro para esta inversión", matiza.

Según Ferreirós, las empresas, muchas de las cuales están orientadas a la comercialización de leche en brik, podrían encargar a la futura fábrica parte de su producción ahorrando costes y mediante la firma de contratos a 30 años que garantizarían la distribución. "Sería una fábrica totalmente abierta a cooperativas, ganaderos, lácteas y a cualquier nivel, no solo para productos finalistas, sino incluso para elaborados que luego podrían ser comercializados por las empresas", indica su promotor.

De forma paralela a la gran fábrica, el proyecto plantea el impulso en Galicia de unas 400 granjas modelo, con 250 vacas de media cada una y con capacidad para producir a costes reducidos unos 5.000 litros de leche diarios. "Tendrían unos cuatro empleados y podrían generar unos rendimientos anuales de 150.000 a 200.000 euros", comenta este empresario, que recuerda que cada año desaparecen unas 700 explotaciones en la comunidad porque se jubilan sus propietarios y no hay continuidad de los hijos al no ser rentables. De hecho, Ferreirós dice que si muchas de explotaciones no cerraron aún es gracias a las ayudas de la PAC, que en algunos casos constituyen el 30% de sus ingresos anuales.

La finalidad última, según este empresario, es "dar una oportunidad a los jóvenes para que no tengan que emigrar y también al mundo rural para que perviva".

Un modelo que será exportable

Raúl Ferreirós destacó que el modelo de producción por el que apuesta su proyecto de ciudad de la leche, al que denomina Hura Lac Urbem, también puede ser exportable a otros países, pudiendo ser adaptado a las características de cada uno. Además, explica que desde el futuro centro se podrán desarrollar proyectos de I+D+i para mejorar producción y la calidad o para el tratamiento de residuos.

Ubicación en As Gándaras

El promotor asegura que ya expuso su proyecto a la Consellería de Medio Rural, el Concello y Diputación de Lugo y considera que un lugar ideal para ubicar la fábrica sería la ampliación del polígono industrial de As Gándaras.