"El proxenetismo no es un delito, por eso habría que reformar la ley"

Le llama a la pornografía "la prostitución 2.0" porque considera que no se puede entender una cosa sin la otra. La cineasta y exmodelo Mabel Lozano estuvo este sábado en Lugo para presentar el libro PornoXplotación, en un acto al que asistió la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y en el que también se pudo ver entre el público a la jueza Pilar de Lara, que condujo el caso Carioca, así como integrantes del colectivo Impunidade Carioca y del foro feminista Maruxa Mallo.

PornoXplotación analiza los vínculos entre la pornografía que se consume fundamentalmente por internet y la explotación y trata de mujeres, tema sobre el que lleva ejerciendo una activa denuncia social a través de la edición de libros y la producción audiovisual en los últimos siete años. "La pornografía de este siglo está vinculada a la prostitución, al sexo en vivo online. Y nos puede parecer inocua, pero está presente en nuestras vidas", indicó.

Mabel Lozano presentó el libro y también debatió tanto sobre la pornografía y la prostitución como sobre la actividad del proxeneta que, según ella, debería ser considerada como delictiva en una reforma legislativa. "Lo que pasó con la operación Carioca en Lugo es lacerante pero este no fue un caso aislado en España. La Ley debería condenar todos los casos de proxenetismo, pero no es así porque no es un delito. Debería haber una reforma legislativa para impedir que nadie pueda lucrarse de la explotación sexual ajena, pero eso a nadie le importa", comentó Mabel Lozano, que dirigió el documental Biografía del cadáver de una mujer, seleccionado para los próximos premios Goya en el que aborda la vida de las víctimas de la trata sexual.

TESTIMONIOS. Para escribir el libro PornoXplotación, Mabel Lozano realizó un trabajo de investigación en la calle, con ocho testimonios reales de actores y actrices porno, para ver lo que hay detrás de la pornografía y la prostitución 2.0. "La pornografía es una prostitución 2.0 porque es sexo en vivo. Es difícil hablar de una sin la otra y lo peor de todo esto es que está habiendo un uso y abuso de la pornografía, cuyo consumo, especialmente durante la cuarentena, subió a niveles estratosféricos llegando a los 300 millones de consumidores solo en Estados Unidos. También hay que decir que la pornografía online está siendo consumida por niños de 8 a 10 años, lo que es algo brutal", afirmó Mabel Lozano.

En este sentido, la cineasta aprovechó también el acto para explicar distintos tipos de herramientas que pueden utilizar los padres para evitar la exposición de sus hijos a la pornografía en internet. "Es un fenómeno turbio que es necesario controlar. Hay una serie de herramientas como, por ejemplo, las plataformas de control parental, que evitan que los niños puedan acceder a este tipo de contenidos", explicó.

Alertó, además, de los peligros del consumo de pornografía en niños y jóvenes que lleva, según indicó, "a ritualizarla en la calle, que es lo que está sucediendo ahora mismo con las manadas y violaciones grupales".

Tras la presentación, en el marco del festival Filmu se proyectó el documental "El proxeneta", también de Mabel Lozano.

Filmu

Tres películas y clausura