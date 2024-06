La provincia de Lugo educa talento como muestran las diez mejores notas de la Abau

Nadine López Aira, alumna del IES Río Cabe de Monforte, supo este viernes que la suya había sido la mejor nota de la Abau de Galicia: un 9,98. Esa media entre las puntuaciones de la parte obligatoria de esas pruebas, que pondera un 40%, y el expediente, que tiene un peso del 60%, la dejó en la espectacular posición de estar solo a dos décimas del diez.

Así, se confesaba "muy orgullosa de mí misma" y de todo el trabajo previo que la había llevado hasta allí, pero también un pelín fastidiada por el Inglés. "Sé que ese fue el examen en el que perdí esas décimas, el que me bajó la media y me da un poco de rabia porque yo tengo el título C2 de Inglés", explicó.

Tiene clarísimo que quiere hacer el doble grado de Matemáticas y Física, dos materias que le interesan mucho, pero no sabe dónde. "Me planteo estudiar en Barcelona, Madrid, Oviedo o Santiago. Conociéndome, haré una lista de pros y contras para poder elegir", explica y reconoce que tendrá que tener en cuenta factores variados. "Por supuesto el programa académico es muy importante", admite pero también tendrá en cuenta la contaminación y el buen tiempo.

Qué pasará después de la universidad es otra incógnita. Le interesan distintos campos a los que el doble grado le permitirá acceder. No descarta la docencia y mucho menos la investigación, que le atrae mucho. "O trabajar para una gran empresa o para la NASA", apunta la sobresaliente alumna para la que el cielo es el límite.

Pablo Pedreira, número dos de Lugo y sexto de Galicia

Pablo Pedreira. EP

Por un camino similar discurrirán los próximos años de estudios del número 2 de la Abau en Lugo y el sexto de Galicia, Pablo Pedreira, que también tiene clarísimo que estudiará Física. Este viernes, después de conocer exactamente su nota, admitió que quizás se plantearía un doble grado, pero con toda seguridad contendría Física. Es decir, podría acabar en Física y Matemáticas o Física y Química.

En su caso, cree que la clave para su buena puntuación en las pruebas fue la actitud. "Como xa me parecía que, polo expediente, podería entrar en Física, non me puxen moi nervioso e penso que eso me axudou", reconoce.

Ana Freire aspira a ser maestra

Ana Freire Rancaño. EP

La tercera mejor nota de la provincia fue la de Ana Freire, cuyo futuro irá por otros derroteros, ya que quiere estudiar Formación do Profesorado en Santiago. Aspira a ser maestra de Educación Primaria. "Sempre, dende pequeniña, quixen estudar eso. Pensei tamén en facer o doble grado de Primaria e Infantil pero creo que se realmente podo centrarme no que me gusta debo facelo", explica.

Se confiesa "moi nerviosa" y así se enfrentó a los exámenes. No salió descontenta pero sí insegura sobre cómo serían las correcciones. Finalmente, pudo comprobar que los nervios no le habían jugado ninguna mala pasada sino todo lo contrario.

Rosalía Bermúdez opta por Filoloxía Galega

Rosalía Bermúdez Riopedre. EP

Rosalía Bermúdez, cuarta mejor nota de Lugo, también decidió hace mucho qué carrera estudiaría. "Quero facer Filoloxía Galega en Santiago", explica. Aficionada a la lectura desde pequeña, confía que ese grado le aporte herramientas y conocimientos profundos del idioma para convertirse en escritora, una aspiración que tiene desde siempre. "Sei que é arriscado, pero é o que quero facer", explica.

Iria Castro estudiará Medicina

Iria Castro. EP

Con su nota que la coloca en el quinto puesto de la provincia, Iria Castro podrá acceder a su carrera elegida: Medicina en Santiago. "A los exámenes fui confiada, pero es verdad que nunca se sabe", reconoce.Como le gusta el deporte, que utiliza para desconectar de los estudios, se plantea que la Traumatología y, en concreto la relacionada con Medicina Deportiva, pueda ser la especialidad que más le interese.

Marta Quelle, futura ingeniera de datos

Marta Quelle. EP

Marta Quelle estudiará Ingeniería de datos en A Coruña. "Siempre tuve claro que quería hacer algo con números", admite, aunque dudaba entre Matemáticas y este otro grado. La primera carrera le pareció más enfocada a la enseñanza y por eso optará finalmente por la segunda, con la que cree que tendrá más oportunidades en el sector privado.

Nicolás Fernández elegirá Medicina

Nicolás Fernández Seco, en el centro de la foto. EP

Nicolás Fernández Seco obtuvo la octava mejor nota de la Abau en Lugo y quiere estudiar Medicina en Santiago. "Siempre me interesó. Desde pequeño he querido estudiar Medicina y, cuando mi madre me habla de algo relacionado con la sanidad me parece muy interesante", explica. Reconoce que salió contento de los exámenes pero también pensando que había cometido algunos errores que finalmente no fueron tales.

África Coba opta por Medicina

África Coba. EP

África Coba tiene la misma vocación que él y seguramente se crucen en las aulas de Medicina en Santiago. En su caso, el interés se agudizó en segundo de Eso, con la incorporación de la Biología. "Con la media de Bachillerato y Abau creí que me daría la nota para Medicina pero también es verdad que los exámenes de Química y Matemáticas fueron más difíciles que los de las asignaturas comunes, así que nunca se está segura al 100%", explica.

Ariadna Valdés se decanta por Biología

Ariadna Valdés. EP

Su compañera del IES Río Cabe y con la que empata nota, Ariadna Valdés, tiene intereses variados, desde la Neurociencia hasta la Botánica, razón por la que estudiará Biología, una carrera versátil que abre múltiples vías posibles y con posibilidades para hacer investigación. "Creo que si realmente tienes interés por algo, si te gusta mucho, hay muchos caminos para llegar a un mismo objetivo", explica. Quiere estudiar en Barcelona, donde tiene familia, atraída por la posibilidad de montar una banda de rock, ya que la música es una de sus aficiones.

El número 7 en las notas de la Abau de la provincia de Lugo es un alumno del IES Río Miño de Rábade, al que este diario no pudo localizar a lo largo del viernes.