La Protectora de Animales recogió el año pasado 540 perros en ocho municipios

El presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Lugo, Alberto Losada, informó este miércoles, con motivo del Día Mundial del Perro Adoptado, que se celebra el sábado, de que el año pasado los dos laceros de la entidad recogieron 540 canes para llevarlos a sus instalaciones de Muxa. Losada matizó que "son os recollidos, pero non quedamos con todos porque devolvemos aos donos os que teñen microchip". La responsable del colectivo animalista explica que "adoptar custa entre 80 e 90 euros, entregando o animal castrado e desparasitado. Os adoptantes deben cubrir un cuestionario sobre a súa vivenda, as horas nas que os animais van estar sós ao día, se teñen outros animais,...", apunta.

Una alternativa es la acogida, sobre la que Alberto Losada señala que "non custa e non ten límite de tempo, pero o can segue sendo da Protectora". La figura menos exigente es el apadrinamiento de un perro, que supone 6 euros al mes; la eligieron 150 lucenses.

El colectivo mantiene dos laceros en un servicio de 24 horas al día durante todo el año en ocho municipios de la provincia: Lugo, O Corgo, Riotorto, A Pastoriza, Portomarín, Begonte, Becerreá y Castroverde. De todo ese ámbito los llaman para avisar de perros extraviados o dejados a su suerte. Alberto Losada asegura que "a maioría deles están identificados, polo que chamamos ao propietario ou, en caso de que non queiran facerse cargo, avisamos á Xunta, que lles pon unha sanción".

"Cando non sabemos como se chama un can, os laceiros póñenlle un nome", indica. Escogen los nombre entre "os estados de Estados Unidos, como Oregon ou Wisconsin; o santoral do día ou a rúa na que foi atopado".

Los gastos son sostenidos por convenios municipales y, en menor medida, por 560 socios que pagan 35 euros al año. El presupuesto a cubrir ronda los 400.000 euros cada año.

Las instalaciones ocupan una nave de unos 5.000 metros cuadrados en una zona de Codeside (Muxa). Todo lo que suena entre los castaños y los robles son los ladridos de 200 canes y los coches que pasan apresuradamente frente a la entrada. Cuando alguien se acerca a la puerta verde un perro sube a una torreta para alertar, como si fuese el vigilante. Junto a la nave hay una finca arbolada que ocupa cuatro hectáreas.

La labor de control, limpieza, así como las de saneamiento y alimentación del medio millar de animales de la nave los hacen siete empleados. Alberto Losada suspira preocupación cuando se le pregunta por las condiciones en las que viven los animales. "Estamos esperando para trasladarnos ao vello matadeiro municipal, onde disporiamos de doce hectáreas", pero mientras proponen medidas como la adopción, la acogida o el apadrinamiento.