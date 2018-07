Prorrogada hasta diciembre la investigación por el doble crimen de O Ceao

Las familias de los dos asesinados en el conocido como doble crimen del Cash Record, sin resolver cuando se dirige a los 25 años (30 de abril de 1994), han recibido con satisfacción que se haya prorrogado la causa otros seis meses, hasta el 4 de diciembre, por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Lugo, que es el que lleva estas diligencias.



"Contenta" pero con reservas, luego de tantos años, se mostraba la hermana de Elena López, Isabel, quien ha recordado qué era lo que venían solicitando las familias de las dos víctimas, de la cajera Elena y del reponedor Esteban Carballedo, abatidos a tiros en abril de 1994 en esta nave mayorista del polígono industrial de O Ceao de Lugo.

.

Ambas familias son conscientes de que juegan "contrarreloj" y se ampara en que "es que ellos (por la justicia y la Policía) son muy lentos siempre". "Es una buena noticia", resalta aún así.



No es la primera vez que se reactiva la causa, aunque en este caso se tomarán declaraciones a partir del 10 de julio, si bien las familias desconocen todavía "el orden que se sigue" o quién ha sido llamado a declarar.



Sea como sea, Isabel López ha apelado a la necesidad de que sea interrogado un hostelero que tenía un local en el casco viejo de Lugo y que ahora reside en Burgos, sobre quien recaen las sospechas de las dos familias.



Así, López mantiene que sería "fundamental" dicha declaración y "la de un guardia civil". "No sé si van a declarar o no, pero para nosotros es fundamental que el de Burgos declare, es el principal imputado", ha justificado.



"NO HA CAMBIADO NADA". Al respecto de si siguen manteniendo las "sospechas" sobre dicho empresario, al que se vinculó en su momento con el tráfico de drogas y de armas, responde que sí: "No ha cambiado nada, no se ha movido nada". "Seguimos pensando que está es la persona adecuada para que se le tome declaración. Nosotros tenemos esperanza", concluye Isabel López.



Fue precisamente la hermana de Elena la que se topó con los cadáveres de ambas víctimas en la tarde de ese fatídico 30 de abril de 1994, donde el autor o autores se llevaron también cinco millones de las antiguas pesetas (30.000 euros). Se han cumplido 24 años que van camino de los 25 de ese doble crimen que aún no se ha conseguido esclarecer.