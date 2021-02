Muchas personas que se han visto implicadas en la investigación penal sobre O Garañón han perdido mucho. Pero, probablemente, quien ha sufrido de manera más radical sus efectos ha sido Ricardo Iglesias, el empresario ourensano propietario de Promociones Ribe, la promotora de la urbanización.

Tras trece años de instrucción, el sobreseimiento y archivo de la causa es para él una satisfacción, pero le llega demasiado tarde, según explicó a este diario Javier Calvo, su abogado en este caso. Y es que la paralización de la obra supuso para Ricardo Iglesias la ruina total.

"No solo ha perdido su empresa", relata Calvo, "sino que lo ha perdido todo. La promotora está en concurso de acreedores, pero él personalmente también, así como su mujer. La mayoría de sus propiedades ya han sido subastadas, solo les queda la casa".

Una casa que, sin embargo, también pueden perder en breve, ya que dentro de poco tiempo el juzgado también la sacará a subasta para pagar a sus acreedores personales.

Si tras esta decisión judicial se consigue que el Concello de Lugo indemnice a los acreedores de Ribe a través de la reclamación patrimonial, "es posible que al menos él se quede sin deudas", afirma el letrado, que se ha hecho cargo también de la administración concursal de la empresa y que también figuraba como investigado en el caso Garañón, y por lo tanto también ha sido liberado de cargos.

"En cualquier caso, en lo que pase con la finca Ricardo Iglesias ya no pinta nada, está todo en manos de los acreedores. El capricho de una jueza, que después de todos estos años de instrucción no ha encontrado ni un simple indicio, ha arruinado a una familia", reprocha Javier Calvo. Sin embargo, descarta emprender acciones legales contra ella, "porque no lo vemos viable, sabemos que no le van a hacer nada".