El Progreso regala un libro sobre la caída del Muro de Berlín el sábado

El Progreso entrega este sábado un libro conmemorativo del trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, que incluye diferentes trabajos que analizan un acontecimiento que alteró el curso de la historia, al marcar el principio del fin de la Guerra Fría y modificar el proceso de construcción europeo. La publicación, titulada 30 anos xa, está editada por el Eixo Atlántico y se repartirá de forma gratuita entre los suscriptores y compradores del periódico.

El libro constituye una reflexión colectiva sobre las causas y consecuencias geopolíticas de aquel acontecimiento histórico, acaecido el 9 de noviembre de 1989, cuando fue derribado el muro erigido por la antigua RDA comunista que dividió Berlín durante la Guerra Fría. La odiada barrera -que empezó como una alambrada y acabó convertida en una fortificación desde la que había orden de disparar a los fugitivos- se levantó en 1961.

"Este aniversario é un feliz pretexto para recordar as marcas indelébeis da Europa da posguerra, a importancia da caída do Muro de Berlín, a Guerra Fría e o sentimento de esperanza que esta Europa espertou e continúa a espertar en todos aqueles que acenaron á libertade por entre as ruínas", precisan en el prólogo de la publicación el presidente del Eixo Atlántico, Alfredo García, y su vicepresidenta, Luísa Salgueiro.

Son 22 los escritores, políticos y periodistas, en su mayoría gallegos y portugueses, que rememoran en esta publicación una fecha clave en la historia moderna de Europa y lo hacen desde la perspectiva del fomento del conocimiento del devenir histórico y del debate plural, a la vez que alertan sobre el advenimiento de los populismos y autoritarismos que ponen en peligro los antiguos valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Este proyecto editorial tiene como director a Xoán Vázquez Mao e incluye caricaturas de Adão Silva. La portada y contraportada están diseñadas por Norberto Fernández. La maquetación es obra de María Llauguer, mientras que Enma Ben Álvarez y Chus Torres se encargaron de la coordinación de este libro, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional (Feder).

Entre los articulistas seleccionados se encuentran algunos colaboradores de El Progreso, como Manuel Campo Vidal, que con Anabel Campo Vidal firma el texto Viaje al corazón de Europa; José Luis Méndez Romeu, que escribe el artículo Luces y sombras de la UE, 30 años después de la Guerra Fría; o Abel Veiga Copo, que desarrolla el tema Aquel muro, aquella Europa, esta realidad.