El Progreso entrega este miércoles el XXX Premio Puro Cora al profesor Darío Villanueva

El profesor emérito de la USC y académico de la RAE Darío Villanueva recibirá este miércoles el XXX Premio Puro Cora, concedido por el Grupo El Progreso, por ser "un dos filólogos, analistas e críticos máis sobranceiros do castelán moderno, xunto co galego, o instrumento esencial para o traballo dos profesionais".

El acto, que tendrá lugar a partir de las 14.00 horas en las instalaciones que el diario El Progreso tiene en el polígono industrial de O Ceao, contará con representantes destacados de la sociedad lucense y gallega en ámbitos como el institucional, el económico o el cultural.

Estará presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la presidenta editora del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, quien formó parte del jurado junto con el vicepresidente y consejero editorial del grupo, José de Cora; el director de El Progreso, Alfonso A. Riveiro; el exdirector del periódico, Lois Caeiro, y el director del Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez, y director adjunto de esa cabecera, Pedro Pérez.

José de Cora, asimismo secretario y portavoz del jurado, destacó que "un premio xornalístico como é o Puro Cora tiña a obriga de contar na súa nómina de personaxes distinguidos cunha figura como a de Darío Villanueva Prieto".

Este reconocimiento coincide con el 115º aniversario de este diario. "Villanueva é xa un clásico na súa especialidade e os seus últimos títulos son proba manifesta da súa autoridade nas máis polémicas controversias que nestes anos afectan á escrita ou mesmo a gramática e á esencia do idioma. As consideracións de Villanueva xa se viron referendadas, non só por opinións de importantes especialistas, senón tamén por numerosos premios", destacó el jurado.

CURRÍCULO AMPLIO. Villanueva es profesor emérito en la USC, de la que fue rector entre 1994 y 2002. Fue además director de la RAE, cuyo cargo asumió de 2014 a 2018, al tiempo que la presidencia de Fundéu y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). De los trabajos y los días. Filologías (2020), Morderse la lengua. Corrección política y posverdad (2021) y Poderes de la palabra (2023) son sus últimos libros de una extensa bibliografía.

Lista de premiados

1994. Paco Martín y Graciano Palomo

1995. Helena Villar Janeiro y Manuel Rivas

1996. Ramón Pernas y Alfredo Iglesia

1997. Vicente Verdú

1998. Manuel Vidal

1999. Jaime Campmany

2000. Fernando Ónega

2001. Fina Casalderrey

2002. Luis Mariñas

2003. Pilar Cernuda

2004. Jenaro Castro

2005. Carlos Casanova

2006. Carmen Rigalt

2007. Miguel Suárez Abel

2008. Marta Rivera de la Cruz

2009. José María Carrascal

2010. Luisa Castro

2011. Luis González Tosar

2012. Abel Veiga Copo

2013. Victoria Prego

2014. Andrés Aberasturi

2015. Anxo Lugilde

2016. Cristino Álvarez

2017. Ramón Villares

2018. Manuel Campo Vidal

2019. Lucía Méndez

2020. Rodrigo Cota

2021. Juan Tallón

2022. Manuel Jabois

2023. Darío Villanueva